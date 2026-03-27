민주당 전남도당 '원팀 협약식·경선방법 설명회'

지방선거 승리 원팀 서약·경선후보자 등록 시작

더불어민주당 전남도당은 27일 전남도당 대회의실에서 이재명 정부 성공과 제9회 전국동시지방선거 승리를 위한 '원팀 협약식 및 경선방법 설명회'를 가졌다. 민주당 전남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

6·3 지방선거를 앞두고 전남 일부 지역 기초단체장 경선 일정이 확정됐다. 전남 지역 선거 시계추도 빠르게 움직이기 시작했다.

더불어민주당 전남도당은 27일 전남도당 대회의실에서 이재명 정부 성공과 제9회 전국동시지방선거 승리를 위한 '원팀 협약식 및 경선방법 설명회'를 개최했다

행사는 공정한 클린 경선을 통해 당내 화합을 도모하고 지방선거 승리를 위한 결속을 다지기 위한 목적에서 추진됐다. 또 이날 오전 10시부터 기초단체장 경선 후보자 등록도 함께 시작됐다. 등록을 마친 후보자들은 협약식에 참석해 공명선거 실천과 당 결정에 대한 승복을 공식 서약했다.

협약에 따라 민주당 전남도당은 '금품·향응 제공', '후보자 비방', '흑색선전', '인신공격', '허위사실 공표', '지역감정 조장'과 같은 공명선거를 저해하는 행위, 국민참여경선 ARS 투표 기간 중 조사를 방해하는 행위 등을 철저하게 금지하기로 했다.

이번 경선 등록 대상 지역은 목포·여수·광양·나주·담양·장흥·강진·완도·진도·영암·무안 등 11개 시·군이다. 이들 지역은 오는 4월 6일, 7일 2일간 경선이 치러진다.

AD

김원이 전남도당위원장은 "이번 협약식은 공정한 경선문화 정착과 당내 통합을 위한 중요한 출발점이다"고 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>