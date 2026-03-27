평년보다 높은 기온 예보

15도 안팎의 일교차 주의

이번 주말 광주와 전남 지역은 낮 기온이 22도까지 오르며 완연한 봄날씨를 보이는 가운데 15도 안팎의 큰 일교차와 짙은 안개가 예보됐다. 사진은 27일 오후 대구 달서구 이월드에 벚꽃이 가득 피어있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 주말 광주와 전남 지역은 낮 기온이 22도까지 오르며 포근한 봄날씨를 보이겠지만, 15도 안팎의 매우 큰 일교차와 짙은 안개가 예보돼 주의가 필요하다.

27일 광주지방기상청에 따르면 28일과 29일 하늘 상태는 가끔 구름이 많겠다. 기온은 당분간 평년(최저 1~6도, 최고 13~17도)보다 높아 주말 내내 포근한 날씨를 보일 것으로 보인다.

토요일인 28일 아침 최저기온은 3~11도, 낮 최고기온은 15~22도 수준이다. 일요일인 29일 역시 아침 최저 4~10도, 낮 최고 17~22도를 기록할 전망이다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지며 내륙을 중심으로 쌀쌀한 아침과 따뜻한 한낮이 교차한다.

안개로 인한 교통안전에도 각별한 주의가 요구된다. 27일 오전 10시까지 광주와 전남 곳곳에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼고, 28일까지 서해 남부 해상을 중심으로 바다 안개가 짙게 낀다.

특히 해안에 위치한 천사대교 등 교량과 내륙의 강, 호수 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙어지고 이슬비가 내리는 곳도 있어 연쇄 추돌 사고 위험이 높다. 해상 역시 짙은 바다 안개로 인해 배편 운항에 차질이 빚어질 수 있다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

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광주지방기상청 관계자는 "짙은 안개로 가시거리가 짧은 만큼 차량 운행 시 반드시 감속해 추돌사고 등 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의하기 바란다"며 "당분간 내륙을 중심으로 일교차가 매우 크겠으니 주말 야외 활동 시 환절기 건강 관리에도 신경 써 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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