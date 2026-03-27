중랑천변에 봄 텃밭 960구획 분양

어린이 생태교육·치유텃밭도 운영

서울 동대문구는 27일 장안2수변공원에서 장안교 일대에 'DDM 도시농업 체험학습장'을 열었다. 중랑천변 960구획 규모의 도심 텃밭으로, 3월부터 11월까지 운영된다.

이필형 동대문구청장(오른쪽 두 번째)이 텃밭에 앉아 주민들과 포즈를 취하고 있다. 동대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해 참여자 모집에는 3032세대가 몰려 3.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 2911세대보다 늘어난 수치다. 참여금은 1만원이며, 선정된 주민들에게는 개장일에 맞춰 상추 등 쌈채소 모종이 배부됐다. 이날 개장식에는 어린이집 원아와 주민 등 600여 명이 참석해 직접 모종을 심었다.

960구획 가운데 927구획은 개인 텃밭, 33구획은 공공텃밭으로 배정됐다. 공공텃밭은 어린이집 7곳이 참여하는 농업체험교육 공간, 서울시민 대상 텃밭작물·정원식물 관리 공간, 정신건강복지센터 연계 치유텃밭으로 나뉜다.

구는 매년 정기 토양 검사를 실시하고, 수확기 전후 연 2회 농작물 안전성 검사도 진행한다. 중랑천 일대에는 탄소 흡수력이 높은 케나프를 심고, 튤립·수레국화·양귀비 등 계절꽃도 조성해 볼거리를 더할 계획이다.

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이필형 동대문구청장은 "텃밭을 가꾸는 즐거움에 그치지 않고, 이웃과 정을 나누고 아이들이 생명의 소중함을 배우는 중랑천의 대표 공동체 공간으로 키워가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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