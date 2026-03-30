증권가가 말하는 지금 증시가 겁먹지 않아도 될 이유

트럼프 입김으로 연일 롤러코스터 장세를 보이는 가운데 투자자들 사이에서 이슈가 되는 전문가가 있다. 바로 SBS Biz 경제 프로그램에 출연 및 활동중인 김호영 대표. 김호영 대표가 특별한 이유는 하나다. 시장에 공개되기 전, 수급의 흐름을 읽는 눈을 가졌기 때문.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

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증권사 현장에서 쌓은 실전 경험, 그리고 수천 명의 개인투자자를 코칭한 노하우. 이 두 가지가 결합된 분석은 어디에서도 찾을 수 없는 차별점이라는 것.

정보의 홍수 속에서 진짜 기준 하나를 갖고 싶다면, 김호영 대표와 직접 이야기해보자.

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