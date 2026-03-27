정부 수출통제·금융지원 병행

업계 "원료 다변화·대체 수입 총력"

중동발 리스크로 나프타 수급 불안이 확대되는 가운데 석유화학업계가 공급망 안정 대응에 나섰다.

한국화학산업협회 사무실. 한국화학산업협회 제공 AD 원본보기 아이콘

한국화학산업협회는 27일 석유화학업계를 대표해 정부의 '중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안'에 발맞춰 국내 공급망 안정을 위해 책임 있는 역할을 수행하겠다고 밝혔다.

최근 중동 정세 불안으로 글로벌 시장 변동성이 확대되고 나프타 수급 여건이 악화되면서 업계 부담이 커지는 상황이다. 이에 업계는 원료 다변화와 대체 수입처 확보 등을 통해 대응에 나서고 있다.

정부도 나프타를 경제안보품목으로 지정하고 저리 융자 등 금융 지원을 포함한 긴급 지원 대책을 발표했다. 이어 긴급수급조정조치 고시를 제정하고 27일부터 나프타 매점매석 금지와 수출 물량의 내수 전환을 위한 수출 통제 조치를 시행하는 등 공급 안정에 나섰다.

협회는 이 같은 정부 조치에 적극 협조해 업계와 정부가 공동으로 위기 대응에 나설 계획이라고 밝혔다.

또 협회는 석유화학산업이 비닐·플라스틱 등 생활 필수소재뿐 아니라 자동차·전자·건설·섬유 등 전방 산업 전반과 밀접하게 연결된 국가 핵심 산업이라는 점을 강조했다.

AD

협회는 "국가 필수 산업으로서 책임감을 갖고 정부의 비상경제 대응방안과 나프타 수급 안정 조치에 적극 협조하겠다"며 "정부도 업계가 직면한 어려움을 고려해 지속적인 관심과 지원을 이어가야 한다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>