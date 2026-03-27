광주 북구청장 4인 단일화 불발…경선 요동

가감산 룰 이견에 합의 실패

결선서 연대 가능성은 열어둬

더불어민주당 광주 북구청장 본경선에 오른 후보 4명의 단일화 논의가 끝내 이견을 좁히지 못하고 무산됐다.

27일 지역 정치권에 따르면 민주당 북구청장 경선 후보 5명 중 김동찬, 문상필, 정다은, 조호권 후보 등 4명은 이날 오전 광주 북구 용봉동에서 만나 약 1시간 30분 동안 단일화 방안을 논의했으나 합의점을 찾지 못했다.

이들은 향후 결선에 진출하는 후보 1명을 나머지 3명이 지지하는 방식의 연대를 모색했다. 그러나 경선 가감산 비율에 따른 후보 간 유불리 문제를 놓고 견해차를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

4인 단일화는 결렬됐지만, 김동찬, 문상필, 조호권 후보는 이날 오후 다시 만나 3인 단일화에 대해 추가로 논의하기로 해 연대의 불씨는 남아있다. 정다은 후보 역시 본경선 이후 결선 과정에서 나머지 후보들과 연대할 가능성을 열어뒀다.

이에 따라 오는 31일 시작되는 본경선은 신수정 광주시의회 의장을 포함한 5명의 후보가 치열하게 경쟁하는 다자구도로 치러질 전망이다.

이번 경선은 권리당원 50％와 일반 국민 50％ 비율의 국민참여경선 방식으로 진행된다. 과반 득표자가 없으면 1위와 2위 후보 간 결선 투표가 진행되는 만큼, 결선 과정에서의 단일화나 지지 선언이 승패를 가를 핵심 변수로 작용할 것으로 보인다.

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한 후보는 "지향하는 단일화 방식과 방법에 대해 4명 모두 생각이 달랐다"며 "경선을 앞두고 서로에게 시너지를 낼 수 있는 방향으로 단일화를 다시 논의하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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