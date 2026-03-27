구급 지도의사로 9년간 활약… 지역 응급의료 체계 발전 공로 인정

부산부민병원(병원장 최창화)은 응급실 김병훈 과장이 '제14회 대한전문병원협회장상'을 수상했다고 27일 전했다.

부산부민병원 김병훈 과장이 대한전문병원협회장상을 받고 기념촬영하고 있다. 부산부민병원 제공 AD 원본보기 아이콘

대한전문병원협회장상은 전문병원의 발전과 국민 건강 증진에 기여한 의료진에게 수여되는 상이다.

김 과장은 장기간 구급 지도의사로 활동하며 소방과 의료기관 간 협력 체계를 구축하고, 지역 응급의료 체계 발전에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

2017년부터 부산 사상소방서와 북부소방서에서 약 9년간 구급 지도의사로 활동하며, 현장 구급대원을 대상으로 응급처치 지도와 교육을 지속적으로 수행해 지역 구급 서비스의 전문성과 대응 역량 향상에 기여했다.

또 119 이송 환자를 적극 수용해 재이송을 최소화하고, 중증 응급환자의 신속한 치료를 지원하는 등 지역 응급의료 안전망 강화에도 힘써왔다.

이 같은 공로로 김 과장은 2023년 부산시장상과 2026년 소방청 표창을 받았다.

아울러 응급실 진료 체계 개선에도 참여하며 병원의 응급의료 역량 강화에 기여하고, 부산부민병원이 지역 내 신뢰받는 응급의료기관으로 자리매김하는 데 중요한 역할을 해왔다.

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김병훈 과장은 "현장에서 헌신하는 구급대원들과의 협력이 있었기에 가능한 결과"라며 "앞으로도 응급환자의 골든타임을 지키기 위해 소방과 의료기관 간 긴밀한 협력과 신속한 대응 체계를 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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