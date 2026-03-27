27일 부산경찰청에 고발장 접수

국민의힘 부산광역시장 경선 후보인 주진우 의원이 27일 더불어민주당 부산시장 경선에 뛰어든 전재수 의원을 공직선거법상 '허위사실공표죄' 혐의로 고발했다.

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주 의원은 이날 부산 연제구 부산경찰청을 찾아 전 의원을 상대로 위 내용의 고발장을 접수했다. 해당 고발장에는 '통일교로부터 현금과 까르띠에 시계를 받았음에도, 부산시장에 출마하려는 사람으로서 어떤 금품도 받은 적 없다고 거짓말해 허위 사실을 공표했다'는 혐의 요지가 담겼다.

주 의원은 "전 의원의 '천정궁 방문한 적 없다' '금품을 단 한 번도 받은 적 없다'는 거짓말은 당선을 목적으로 유권자를 속인 명백한 허위 사실 공표"라며 "이를 바로잡고자 전 의원을 부산경찰청과 합동수사본부에 즉각 형사 고발한다"고 설명했다.

주 의원은 "언론 보도에 따르면 전 의원은 785만원 상당의 까르띠에 시계와 현금 2000만원을 수수한 것은 맞는데, 3000만원 이하라 공소 시효가 도과됐다는 방향으로 결론이 잡혔다고 한다"며 "국민들을 상대로 장난하는 것이냐"고 날을 세웠다.

그러면서 "불가리 시계와 관련한 구체적인 진술도 제대로 규명해야 한다"며 "사건 쪼개기 수법은 안 된다"고 했다. 또 수사 기관을 상대로 "시효에 맞춰 면죄부를 줄 궁리만 하지 말고, 즉각 불가리 시계 의혹도 철저히 추가 수사해달라"고 촉구했다.

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한편 민주당은 이날 공천관리위원회 회의를 열고 부산시장 경선 후보로 전 의원과 이재성 전 부산시당위원장을 선정했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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