경남 동부권 공공기관 참여… 사고 사례 공유·현장 안전관리 협력 결의

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)은 27일 지청 컨벤션실에서 경남 동부권역 공공기관 발주공사 현장의 산업재해를 줄이기 위한 '공공기관 발주공사 재해예방 간담회'를 개최했다.

고용노동부 양산지청이 공공공사 재해예방 간담회를 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 간담회에는 경남도를 비롯해 김해시, 양산시, 밀양시 등 지자체와 김해·양산·밀양 교육지원청, 한국전력공사, 한국도로공사, 신대구부산고속도로 등 공공기관 관계자들이 참석했다.

이번 간담회는 공공부문이 발주하는 건설현장에서 선도적으로 안전 문화를 확산하고, 기관 간 협력을 통해 산업재해를 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 최근 공공발주 공사 사고 사례와 분석자료를 공유하고, 기관별 발주와 안전관리 현황을 점검했다. 또 발주자로서 건설현장의 위험 요인을 직접 파악하고, 시공사의 안전수칙 준수를 위한 지원과 관리·감독을 강화하기로 뜻을 모았다.

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권구형 지청장은 "공공기관 발주 공사는 민간 부문의 기준이 되는 만큼 더욱 높은 수준의 안전관리가 요구된다"며 "김해, 양산, 밀양 지역 공공현장에서 단 한 건의 사망사고도 발생하지 않도록 각 기관이 책임감을 갖고 예방 활동에 총력을 다해달라"고 당부했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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