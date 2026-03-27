재무개선 1조5000억원·기술투자 9000억원

탠덤·탑콘 중심 미래 에너지 사업 강화

유상증자를 추진 중인 한화솔루션 최고경영진이 잇따라 자사주 매입에 나선다. 경영진이 직접 투자에 참여하며 책임경영 의지를 드러내는 동시에, 재무구조 개선과 차세대 기술 투자에 대한 시장 신뢰를 확보하려는 행보로 풀이된다.

27일 한화솔루션에 따르면 김동관 전략부문 대표이사(부회장)는 약 30억원 규모(26일 종가 기준 약 8만1500주)의 자사주를 매수할 계획이다.

남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 약 6억원(약 1만6000주)씩 주식을 매입하기로 했다. 이는 유상증자에 따른 우리사주 매입과는 별도로 진행되는 것으로, 매입 금액은 각자의 지난해 연봉 수준이다.

김 부회장과 두 대표는 오는 30일부터 순차적으로 매수에 나설 예정이며, 다른 임원들도 자율적으로 지분 매입에 참여할 것으로 전해졌다.

남 대표는 "이번 유증을 통해 지속 가능한 성장을 이루고 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답하겠다"고 밝혔다.

이번 유상증자로 확보되는 자금은 재무구조 개선과 차세대 기술 투자에 집중된다. 총 2조4000억원 가운데 약 1조5000억원은 채무 상환에, 나머지 9000억원은 태양광 기술 고도화에 투입될 예정이다.

특히 한화솔루션은 탠덤(Tandem) 셀 양산 파일럿 검증과 탑콘(TOPCon) 셀 생산라인 구축, 기가와트(GW)급 상용화에 투자해 차세대 태양광 시장 선점에 나선다.

페로브스카이트 기반 탠덤 기술은 기존 실리콘 셀의 효율 한계를 뛰어넘는 차세대 기술로, 향후 우주 태양광 등 미래 에너지 분야에서도 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

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회사 측은 중국 업체들이 탑콘 비중을 확대하고 있는 상황에서도 글로벌 최상위 경쟁사 수준의 효율과 성능을 확보해 제품 신뢰성을 유지하고 있다고 설명했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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