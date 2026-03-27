군의회 만장일치 동의 후 한수원에 신청서 제출… 주민 수용성 확보 총력

부산 기장군(군수 정종복)이 차세대 원자력과 미래 에너지 산업 시장 선점을 위한 '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)' 유치에 본격적으로 나섰다.

기장군은 지난 25일 군의회 본회의에서 '신규원전(i-SMR) 건설 후보부지 자율유치 신청 동의안'이 군의원 전원 만장일치로 가결됨에 따라, 27일 한국수력원자력 본사를 방문해 'i-SMR 건설부지 유치 신청서'를 제출했다고 전했다.

정종복 기장군수가 한수원 본사를 방문해 '혁신형 SMR 유치 신청서'를 제출하고 있다(왼쪽 최일경 건설사업본부장). 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 정종복 군수는 최일경 건설사업본부장과 간담회를 갖고 기장군의 SMR 유치 필요성과 당위성을 설명했다.

정 군수는 "기장군은 1978년 고리1호기가 건설된 국내 원전 역사의 상징적인 지역으로, 현재 국내 최다인 10개 호기의 원전이 국가 전력 산업의 핵심 역할을 수행하고 있다"며 "이 같은 인프라와 상징성을 갖춘 기장군이 혁신형 SMR 초도호기 건설의 최적지"라고 강조했다.

이어 "기장군의 미래 100년 도약을 이끌 SMR 유치가 성공할 수 있도록 한수원의 적극적인 지원과 협조를 바란다"고 덧붙였다.

또 일부에서 제기되는 안전성 우려에 대해서는 "철저한 검증과 투명한 정보 공개를 통해 군민들이 안심할 수 있는 환경을 조성해야 한다"고 강조했다.

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기장군은 이번 유치 신청을 계기로 주민 수용성 확보에도 박차를 가할 계획이다. 오는 4월 27일까지 '사업지원계획서'를 작성해 제출하고, 5월에는 SMR 유치 찬반을 묻는 군민 여론조사를 실시할 예정이다.

군 관계자는 "군민 공감대 형성을 위해 홍보와 소통을 지속적으로 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.

기장군은 한수원 본사를 방문해 '혁신형 SMR 유치' 신청서를 제출하고 간담회를 가진 뒤 기념촬영하고 있다. 기장군 제공 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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