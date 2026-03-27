157명 어린이에 10억 규모 '그로트로핀' 지원

동아에스티 동아에스티 close 증권정보 170900 KOSPI 현재가 45,850 전일대비 1,950 등락률 +4.44% 거래량 17,354 전일가 43,900 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 동아ST, 현금·주식배당 병행…300억 자본준비금 감액 동아ST, AACR 2026서 항암제 연구성과 9건 발표 메타비아, 비만치료제 'DA-1726' 단계적 용량 탐색 위한 임상 1상 파트3 IRB 승인 전 종목 시세 보기 는 서울 동대문구 본사에서 '2026년 성장호르몬제 기증식'을 열고 저신장증 어린이 157명에게 10억원 규모 성장호르몬제 '그로트로핀'을 지원한다고 27일 밝혔다.

27일 서울 동대문구 동아ST 본사에서 '2026년 성장호르몬제 기증식'에서 정재훈 동아에스티 대표이사 사장(왼쪽)과 노휘식 한마음사회복지재단 설립자가 기념사진을 촬영하고 있다. 동아ST AD 원본보기 아이콘

동아에스티는 성장호르몬제 '그로트로핀-Ⅱ 주사액 아이펜 30IU'를 한마음사회복지재단에 전달한다. 재단은 소아내분비 전문의 추천과 서류 심사를 거쳐 지원 대상을 선정한다. 대상자로 선정된 저소득가정 저신장증 어린이들은 1년간 저신장증 치료에 필요한 성장호르몬제를 지원받게 된다.

저신장증은 전체 어린이의 약 3%에서 발생하며 이들 중 약 20%는 성장호르몬 결핍, 특발성 저신장증, 염색체 이상 등 병적인 저신장증이다. 동아에스티는 2013년부터 저신장 어린이 지원 사업을 지속해 오고 있다. 지난해까지 1300여명의 어린이에게 약 80억원 규모의 성장호르몬제를 지원했다.

AD

동아에스티 관계자는 "앞으로도 더 많은 아이가 건강하게 성장할 수 있도록 성장호르몬제 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>