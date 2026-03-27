MSD '바리박스'와 직접 비교

GC 녹십자 녹십자 close 증권정보 006280 KOSPI 현재가 151,000 전일대비 2,700 등락률 +1.82% 거래량 30,908 전일가 148,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 GC녹십자 수두백신 '배리셀라주', 과테말라 품목허가 획득 GC녹십자, 자체 개발 수두백신 균주 30년 축적 데이터 논문 발간 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 는 지난 25일 자사의 수두백신 '배리셀라주' 2도즈(2회 접종) 임상 3상 시험 계획서(IND)가 베트남 보건부로부터 승인을 획득했다고 27일 밝혔다.

이번 승인은 지난해 11월 IND 제출 후 현지 규제 기관과의 적극적인 소통을 기반으로 당초 계획보다 빠르게 이뤄졌다고 회사 측은 설명했다. GC녹십자의 배리셀라주 2도즈 임상시험은 지난해 10월 태국에서 임상 3상 IND 승인을 획득한 데 이어 이달 17일 첫 환자 등록(FPI)을 완료했다.

경기 용인시 GC녹십자 본사. GC녹십자 AD 원본보기 아이콘

연구의 주 목적은 생후 12개월 이상 12세 이하의 건강한 소아를 대상으로 배리셀라주 2회 접종 후 면역원성 및 안전성을 평가하는 것으로, 내년까지 임상 결과 확보를 목표로 한다. 글로벌 주요 제품인 미국 머크(MSD)의 바리박스와 직접 비교 임상으로 설계됐다.

GC녹십자는 2028년부터 동남아 국가를 시작으로 글로벌 수두백신 2도즈 시장에 진입할 계획이다.

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이재우 GC녹십자 개발본부장은 "성공적인 임상 수행을 통해 글로벌 표준인 2도즈 접종 환경에서 배리셀라주의 경쟁력을 입증할 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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