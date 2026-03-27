경기주택도시공사(GH)가 27일 광명학온지구에 '서부사업단' 사무실을 개소하고 본격적인 현장경영에 들어갔다.

GH는 앞서 지난 1월 조직개편을 통해 신속한 사업 추진과 현장 대응력을 높이기 위해 동서남북 '4대 권역별 사업단' 체계를 도입했다.

서부사업단은 광명시흥 도시첨단산업단지와 ▲광명학온 ▲광명시흥 ▲안산장상 ▲의왕·군포·안산 ▲과천 등 5개 공공주택지구를 관할하게 된다.

경기주택도시공사(GH)가 27일 광명학온지구에 '서부사업단' 사무실을 개소했다. 경기주택도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

GH는 이번 서부사업단 개설을 통해 현장 중심의 책임경영을 강화하고 주민의 목소리를 보다 가까이서 청취하는 한편, 앞으로도 국민 주거안정과 지역경제 활성화 위해 전사적 역량을 집중해 나갈 계획이다.

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김상철 사업전략 및 서부권역 개발사업 총괄 본부장은 이날 서부사업단을 방문해 연간 목표를 점검하고 "안전은 국민의 신뢰와 직결되는 최우선 가치"라며 "사고 예방을 위한 선제적 대응체계 구축"을 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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