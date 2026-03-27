의료·요양·돌봄 원스톱 제공

27일 목포시가 통합돌봄 서비스를 본격 시행했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 지역 맞춤형 통합돌봄 서비스를 본격 시행한다.

시는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 목포형 통합돌봄 사업인 '목포돌봄 365'를 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

'목포돌봄 365'는 65세 이상 노인과 장애인 등 복합 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 보건의료, 건강관리, 요양, 일상생활, 주거지원 등 5개 분야 서비스를 통합 제공하는 사업이다. 시민이 기존 거주지에서 의료와 돌봄 서비스를 한 번에 받을 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

시는 시민 접근성을 높이기 위해 23개 동 행정복지센터에 통합지원창구를 설치했으며, 대상자는 주소지 관할 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다. 신청 이후에는 사전조사와 현장조사, 서비스 계획 수립, 맞춤형 서비스 제공, 사후 모니터링까지 전 과정이 원스톱으로 진행된다.

서비스는 기존 연계사업 32개와 특화사업 9개로 구성된다. 주요 특화사업으로는 방문의료지원센터 운영, 퇴원환자 지역사회 연계, 노인맞춤돌봄 단기 집중 서비스, 고향부모님 병원동행 안심케어, 일상생활 지원 등이 포함된다.

시는 올해 하반기 방문구강, 방문운동, 방문약물 지원과 케어안심주택 사업 등도 민관 협력을 통해 단계적으로 확대할 계획이다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "목포돌봄 365를 통해 돌봄은 더 촘촘하게, 의료는 더 가까이 제공하겠다"며 "시민이 살던 곳에서 안정된 노후를 보낼 수 있도록 맞춤형 돌봄 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

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한편 목포는 통합돌봄 전담팀 신설과 함께 관련 조례 제정, 협의체 구축, 시범사업 운영 등을 통해 사업 기반을 단계적으로 마련해 왔으며, 국민건강보험공단과 의료기관, 복지기관 등과 협력체계를 구축해 제도적 기반도 강화하고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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