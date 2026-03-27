실행력·제도 성과 고루 인정

전남 신안군이 적극행정 분야에서 전국 단위 평가에서 우수기관으로 선정됐다.

군은 행정안전부가 주관한 '2025 지방정부 적극행정 종합평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 적극행정 활성화 노력과 제도 활용 성과, 국정과제 추진 성과 등 5개 항목 18개 지표를 종합적으로 심사해 이뤄졌다.

신안은 전 지표에서 고른 성과를 거두며 우수기관으로 이름을 올렸다. 특히 적극행정 추진체계를 강화하고 우수공무원 선발을 통해 포상금과 포상휴가 등 실질적인 인센티브를 제공한 점이 높은 평가를 받았다.

또 적극행정 면책 보호관 운영과 공무원 소송 지원 등 제도적 보호장치를 마련해 공직자들이 소신 있게 업무를 수행할 수 있는 기반을 조성한 점도 긍정적으로 평가됐다.

군은 우수사례 발굴 성과도 이어가고 있다. '3,000억 원을 절감하고 3년을 앞당긴 에너지의 길, 습지보전 법령 개정' 사례로 적극행정 우수사례 경진대회에서 국무총리상을 수상했으며, 전라남도 적극행정 경진대회에서도 우수상과 장려상을 수상했다.

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군 관계자는 "군민의 불편을 해결하고 삶의 변화를 만들기 위한 현장 중심 노력이 이번 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 공직자들이 소신 있게 일할 수 있는 환경을 강화하고 군민이 체감하는 적극행정을 확대해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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