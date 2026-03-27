30억 투입 친환경 농업 강화

진도군이 지속 가능한 농업기반을 구축하기 위한 미생물 생산 기반을 구축했다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 친환경 농업 확대를 위한 미생물 생산 기반을 구축하고 본격 운영에 들어갔다.

군은 총 30억 원을 투입해 '친환경 과립형 미생물 배양시설'을 조성하고 본격 가동에 나섰다고 밝혔다.

이번 사업은 지속 가능한 농업 기반을 구축하고 농가의 경영비 절감을 도모하기 위해 2년에 걸쳐 추진됐다. 과립형 미생물은 기존 액상 미생물의 불편함을 개선한 형태로, 취급이 용이하고 토양 개선 효과가 뛰어나 농가 활용도가 높을 것으로 기대된다. 특히 병해 억제와 토양 환경 개선에 효과가 있어 친환경 재배 농가에 실질적인 도움이 될 전망이다.

시설에는 로봇 자동포장 시스템이 도입돼 생산 효율성과 작업 안전성이 크게 향상됐다. 진도군은 월평균 36t, 연간 288t 생산을 목표로 균일한 품질의 미생물을 안정적으로 공급할 계획이다.

해당 시설은 전남에서 유일하게 과립형 미생물에 코팅 처리를 적용한 생산 시스템을 갖춘 것으로, 지역 농업 경쟁력 강화와 친환경 농업 확산의 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

군은 기존 유용 미생물 공급과 함께 고품질 제품을 안정적으로 제공함으로써 농약 잔류 문제를 줄이고 병해충을 억제하는 등 농약허용물질목록관리제도(PLS) 대응에도 기여할 것으로 보고 있다.

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김희수 진도군수는 "과립형 미생물은 대파와 배추 등 노지채소 재배에 적합해 친환경 농가 확대에 도움이 될 것"이라며 "지속 가능한 농업 기반 구축과 농가 소득 증대를 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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