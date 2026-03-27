경기도교육청이 제주특별자치도청과 '제주 안심 수학여행 서비스' 간편 신청 시스템을 도입했다.

이에 따라 각 학교는 기존에 공문으로 시설 안전 점검 결과(숙박시설, 음식점, 체험시설 등의 사전 안전 및 위생점검, 안전 위협 요인 조치 결과)를 신청하던 방식에서 벗어나 제주특별자치도청 누리집에서 안전 점검 결과를 신청해 회신받을 수 있게 됐다.

새로 개선된 서비스의 주요 내용은 ▲공문 없는 간편 신청(서류 작성 시간 단축) ▲신속한 업무 처리(표준화 양식으로 오류 원천 차단 기대) ▲사용자 중심 시스템(온라인 신청으로 편의성 증대) 등이다.

앞으로 학교는 별도의 공문 작성 절차 없이도 누리집에서 안전 점검 등 결과 신청이 가능해져 업무 소요 시간을 단축할 수 있다.

또한 사용자 직접 신청과 표준 서식(엑셀) 도입으로 행정 처리 과정을 단순화해 오류 차단 및 신속한 점검 결과를 확인할 수 있다.

아울러 별도 회원 가입 없이 누리집에서 간편하게 신청 파일을 탑재해 편의성을 크게 높였다.

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도교육청 관계자는 "이번 제주특별자치도청과의 협업으로 학교 현장의 행정업무를 실질적으로 경감하고, 교사가 교육 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있을 것"이라고 기대감을 표했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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