노인성 근감소증 환자에게 '세포 치료' 시도한다

복지부, 본인 줄기세포 정맥 주사하는 임상연구 계획 '적합' 판정

앞으로 노인성 근감소증 환자에게 본인의 세포를 투여하는 치료를 시도할 수 있게 됐다.

보건복지부 '2026년 제4차 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회'를 열고 노인성 근감소증 환자 대상 세포치료 임상연구 실시계획을 적합으로 의결했다고 27일 밝혔다.

이번 심의위에서 적합 의결된 임상연구는 노인성 근감소증 환자를 대상으로 환자 본인의 지방과 골수에서 나온 세포 혼합물인 지방유래 기질혈관분획(SVF)과 골수흡입농축액을 채취해 투여하는 세포치료다. 지방유래 기질혈관분획과 골수흡입농축액은 줄기세포와 성장인자가 풍부하고 본인의 지방과 골수에서 각각 얻었기 때문에 면역 거부 반응이 적은 저위험 세포치료 임상연구로 분류된다.

노인성 근감소증은 나이가 들면서 근육이 줄어드는 질환으로, 2016년에 질병으로 공식 인정됐으나 아직 승인된 치료제는 없다. 노화뿐 아니라 유전, 호르몬 변화 등 여러 요인이 함께 작용해 발생해 새로운 치료 방법이 필요한 상황이다.

이번 임상 연구는 환자에게서 얻은 기질혈관분획과 골수흡입농축액을 함께 정맥으로 주사해 다양한 세포와 성장인자가 동시에 작용하도록 한다. 이를 통해 치료의 안전성을 확인하고, 실제 근 감소를 억제하는 효과가 있는지 등을 확인하는 방식으로 진행될 예정이다.

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한편, 이날 심의위에서 재생의료기관들이 제출한 다른 실시계획 6건은 부적합으로 의결됐다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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