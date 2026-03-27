경기 수원남부소방서가 26일 칠보청소년청년센터와 업무 협약 체결 및 119 청소년단 입단식을 가졌다.

이날 업무 협약은 119 청소년단 운영 활성화를 위한 협력체계 구축을 위한 것으로, 두 기관은 앞으로 ▲소방안전교육 지원 ▲화재 예방 및 재난 안전 관련 체험행사 운영 지원 ▲청소년 참여 확대 지원 및 프로그램 운영 협조 ▲청소년 참여형 안전 콘텐츠 제작 및 홍보활동 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

이날 행사에서는 업무 협약식에 이어 119 청소년단 입단식도 함께 진행됐다.

수원남부소방서가 26일 칠보청소년청년센터와 업무협약를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원남부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

입단식은 선서문 낭독과 임명장 수여, 119 청소년단 활동 안내 순으로 진행됐다.

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박정훈 수원남부소방서장은 "이번 업무 협약과 입단식을 계기로 청소년들이 안전의 중요성을 자연스럽게 익히고, 미래의 안전 문화를 이끌어갈 주역으로 성장하길 기대한다"며 "앞으로도 지역 기관과의 협력을 통해 맞춤형 안전교육을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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