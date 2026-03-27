27~31일 대구시장 후보 추가 공모

경북도지사 단수공천

더불어민주당이 6·3 지방선거 부산시장 후보를 경선으로 선출하고, 경북도지사 후보는 단수 공천하기로 했다. 김부겸 전 국무총리 출마가 유력한 대구시장 후보는 추가 공모를 하기로 했다.

김이수 민주당 공천관리위원장은 27일 서울 여의도 당사에서 열린 공천 심사 결과 브리핑에서 이 같은 공관위 결정 사항을 발표했다.

김이수 더불어민주당 공천관리위원장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

부산시장 경선 후보로는 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장을 선정했다. 이번 결정으로 두 후보는 양자 경선을 치르게 된다. 경북도지사 후보로는 오중기 전 포항 북구 지역위원장을 단수 공천했다.

김 위원장은 경북도지사 후보로 오 전 위원장을 단수 공천한 이유로 "(오 전 위원장은) 지역주의 극복을 위해 경북에서 평생을 싸워왔다"며 "경북도민 여러분이 6전7기에 도전하는 오중기 후보의 손을 잡아주길 간곡히 호소드린다"고 했다.

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아울러 대구시장의 경우 이날부터 오는 31일까지 추가 공모를 진행하고 다음 달 3일 면접을 치를 계획이다. 사실상 30일 출마 선언 예정인 김 전 총리를 염두에 둔 것이다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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