웹툰 엔터테인먼트 '캔버스', 글로벌 플랫폼으로 통합

일곱 언어 서비스 단일 플랫폼 구축

AI 번역 도입해 전 세계 동시 연재 지원

웹툰 엔터테인먼트는 창작자가 국경을 넘어 더 많은 독자와 만나는 환경을 조성한다고 27일 밝혔다. 영어, 스페인어, 프랑스어 등 일곱 언어로 분리 운영하던 아마추어 창작 공간 '캔버스'를 상반기 내 하나의 글로벌 플랫폼으로 통합한다.

캔버스는 오리지널 콘텐츠 발굴의 핵심 기지 역할을 수행하는 사용자 생성 콘텐츠 플랫폼이다. 웹툰 엔터테인먼트는 지난 17일 창작자·콘텐츠·이용자가 선순환하는 '플라이휠' 전략의 하나로 캔버스 개편안을 공개한 바 있다. 개편의 골자는 선택형 번역 프로그램, 통합 대시보드, 개인화 추천 기능 도입이다.

핵심 기능인 선택형 번역 프로그램은 캔버스 작품을 최대 일곱 언어로 확장해 게시하도록 지원한다. 한국의 '도전만화'와 일본의 '인디즈'를 제외한 캔버스 전체 작품이 대상이다. 창작자가 번역 여부와 희망 언어를 결정하면 인공지능(AI) 기술이 자동으로 번역을 수행한다. 개인 창작자는 별도의 비용이나 시간 투자 없이 전 세계 독자에게 작품을 노출하며 글로벌 팬덤을 구축할 수 있다. 웹툰 엔터테인먼트 측은 "상반기에 영어 작품을 대상으로 시범 운영하고, 연내 단계적으로 확대 적용할 방침"이라고 말했다.

작품 성과를 분석하는 데이터 환경도 대폭 개선한다. 웹툰 엔터테인먼트는 조회 수와 구독자 수 등 상세 지표를 한눈에 파악할 수 있는 대시보드를 제공해 창작자의 전략적 활동을 돕는다. 특히 여러 언어권에서 유입되는 댓글을 통합 관리하는 기능을 추가해 효율적인 팬덤 소통을 지원한다. 여기에 개인화 추천 기능을 더해 여러 나라의 캔버스 작품이 언어 장벽 없이 연결되도록 유도한다.

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김용수 웹툰 엔터테인먼트 프레지던트는 "캔버스는 누군가의 아이디어가 거대한 팬덤으로 이어지는 커리어의 출발점"이라며 "창작자들이 전 세계를 무대로 재능을 펼치도록 돕겠다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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