광주상공회의소가 사랑의열매 희망나눔캠페인의 일환으로 국립광주과학관에 취약계층 아동을 위한 문화관람권을 지원했다. 광주상공회의소 제공 AD 원본보기 아이콘

광주상공회의소는 사랑의열매 희망나눔캠페인의 일환으로 국립광주과학관에 취약계층 아동을 위한 문화관람권을 지원했다고 27일 밝혔다.

이날 전달식은 채화석 광주상의 상근부회장을 비롯한 상의 임직원과 김홍균 국립광주과학관 후원회 회장, 이정구 국립광주과학관 관장, 노진석 광주사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

이번에 전달된 관람권은 경제적, 신체적 어려움으로 평소 과학 체험의 기회가 부족한 지역 내 취약계층 아동에게 제공되며, 과학관의 다양한 전시 및 체험 프로그램을 통해 꿈을 키울 수 있도록 돕는데 쓰일 예정이다.

채화석 광주상공회의소 상근부회장은 "우리 주변의 따뜻한 손길이 필요한 아이들이 과학관 체험으로 즐거운 추억을 쌓고 더 큰 꿈을 키워나가는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 우리 지역의 미래인 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

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한편 광주상공회의소는 지역경제의 건전한 성장과 발전을 위한 다양한 역할을 수행하고 있으며, 광주 영신원에 500만원을 기부하는 등 꾸준한 이웃사랑을 실천하고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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