김용집·성현출·하상용 후보 등 참석

더불어민주당 광주 남구청장 예비경선 단일 후보로 확정된 황경아 예비후보가 김용집, 성현출, 하상용 예비후보와 함께 첫 선대위 회의를 개최했다. 황경아 후보 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 광주 남구청장 예비경선에서 단일 후보로 확정된 황경아 예비후보가 27일 단일화에 참여했던 김용집, 성현출, 하상용 예비후보와 함께 첫 선대위 회의를 갖고 '원 팀' 행보를 가속화했다.

이번 회의는 전날 단일후보 확정 기자회견 이후 네 후보가 한자리에 모인 첫 공식 일정으로, 단순한 물리적 결합을 넘어 각 후보의 강점을 하나로 묶어 단일화 시너지를 극대화하기 위한 구체적인 실행 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 선대위 회의에서는 황경아 후보의 본선 경쟁력을 높여 당선 가능성을 높이기 위해 ▲정책 통합 및 공약 정교화 ▲조직 융합 및 지지기반 확대 ▲공동 선거 캠페인 전개 등 세 가지 핵심 전략이 집중 논의됐다.

황경아 예비후보는 "김용집, 성현출, 하상용 후보님이 내세웠던 핵심 공약들을 용광로처럼 제 공약에 녹여내겠다"면서 "특히 교육, 문화, 경제, 복지 등 각 분야의 아이디어를 융합해 남구민의 삶의 질을 실질적으로 높일 '통합 정책 패키지'를 조속히 발표하겠다"고 약속했다

또 각 후보를 지지했던 캠프 조직과 자원봉사단을 하나로 통합하는 '매머드급 선대위' 구성을 통해 지지층의 이탈을 방지하고, 단일화에 대한 긍정적 여론을 남구 전역으로 확산시켜 나가기로 했다.

이와 함께 세 후보가 공동 선대위원장을 맡아 '단일화 후보 황경아 승리'라는 공동의 목표를 향한 화합의 메시지를 구민들에게 직접 전달, 단일화 효과의 시너지가 최대한 발휘될 수 있도록 노력해 나가기로 했다.

함께 참석한 후보들은 "단일화의 목적은 오직 하나, 남구의 혁신과 발전"이라며, "황경아 예비후보를 중심으로 뭉쳐 '3선 반대'와 함께 압도적인 승리를 이끌어내는 데 모든 역량을 쏟아붓자"고 입을 모았다.

황경아 후보는 "남구 발전을 위해 큰 결단을 내려주신 김용집, 성현출, 하상용 후보님께 다시한번 깊은 존경과 감사를 표한다"면서 "세 분이 갖고 계신 풍부한 경험과 남구에 대한 애정을 자양분 삼아, 이번 선거에서 반드시 승리해 '더 큰 남구'를 만드는 것으로 보답하겠다"는 의지를 밝혔다.

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황경아 선대위는 이번 회의를 기점으로 단일화 이후 더욱 탄탄해진 조직력을 바탕으로 지지세를 넓혀간다는 방침이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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