성폭행 피해와 하반신 마비 겪던 20대 여성

"더 이상 고통받고 싶지 않다" 자기결정권 인정

집단 성폭행 피해와 하반신 마비로 고통받던 20대 스페인 여성이 장기간의 법정 공방 끝에 안락사로 생을 마감했다. 이번 사건은 청년의 정신적 고통이 안락사 주요 사유로 인정됐다는 점에서 안락사 허용 범위에 대한 윤리적 논쟁을 다시금 촉발하고 있다.

26일(현지시간) 아르헨티나 매체 라나시온 등에 따르면 바르셀로나 출신의 여성 노엘리아 카스티요 라모스(25)는 이날 바르셀로나 소재 병원에서 의료진의 조력을 받아 안락사했다.

노엘리아의 비극은 2022년 세 명의 남성에게 집단 성폭행을 당하면서 시작됐다. 그녀는 충격을 이기지 못하고 같은 해 10월 건물 5층에서 투신했고 이 사고로 척수가 손상돼 하반신 마비 상태가 됐다. 이후 그녀는 만성 신경통과 요실금 등으로 극심한 신체적 고통을 겪었을 뿐만 아니라 정신적 고통에도 시달려온 것으로 전해졌다.

그녀는 정신병원에 입원해 정신 치료를 받았으나 상태는 호전되지 않았다. 결국 노엘리아는 2024년 안락사를 공식 신청했으며, 카탈루냐 평가위원회는 "회복 불가능한 상태이자 지속적이고 견딜 수 없는 고통"에 해당한다고 판단해 이를 승인했다.

그러나 그녀의 아버지가 종교단체의 지원을 받아 절차 중단을 요구하면서 사건은 법정 다툼으로 이어졌다. 카탈루냐 법원과 스페인 대법원, 헌법재판소에 이어 유럽인권재판소까지 사건이 올라갔지만, 모든 사법기관은 당사자의 자기 결정권을 최종적으로 인정했다.

앞서 노엘리아는 생전 인터뷰에서 "더 이상 고통받고 싶지 않고 평화롭게 떠나고 싶다"며 "가족의 행복이 내 삶보다 우선될 수는 없다"고 밝힌 바 있다. 그녀는 지난 2022년 집단 성폭행 피해 외에도 어린 시절부터 매우 불우하고 어려운 환경에서 성장했으며, 정신 건강 문제를 겪으면서 어려서부터 상당 기간을 보호시설에서 보낸 것으로 알려졌다.

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한편 이번 사건은 스페인 안락사 제도 시행 이후 최고 사법 단계까지 올라간 첫 사례로 기록됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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