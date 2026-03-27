환율 변동성 대응…수출 중소·중견기업 환위험관리 설명회 개최
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원스톱 수출·수주지원단이 수출 중소·중견기업의 환위험 대응 역량 강화를 위한 설명회를 열었다.
지원단은 3월 27일 서울 트레이드타워에서 한국무역협회와 함께 '수출 중소·중견기업 환위험관리 설명회'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 한국산업은행, 한국무역보험공사, KEB하나은행 등 정책금융기관과 시중은행 외환시장 전문가, 수출기업 관계자 약 200명이 참석했다.
연합뉴스
이번 설명회는 최근 환율 변동성이 확대되는 상황에서 수출기업이 환리스크를 체계적으로 관리하고 대응 전략을 마련할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 각국의 보호무역 강화와 중동 지역 정세 불안 등 대외 불확실성이 커지면서 환율 변동 폭이 확대된 데 따른 것이다.
유법민 지원단 부단장은 개회사에서 "글로벌 공급망 충격과 무역환경 변화로 환율이 급변하고 있다"며 "수출기업의 환리스크 관리 역량을 강화해야 할 필요성이 어느 때보다 크다"고 강조했다.
설명회에서는 외환시장 전문가들이 최근 시장 동향과 전망을 공유하고, 이어 정책금융기관과 은행들이 선물환, 환변동보험 등 주요 환위험 관리 수단의 활용 방안을 소개했다.
특히 실무 중심의 사례를 통해 기업들이 현장에서 바로 적용할 수 있는 대응 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다.
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지원단은 향후에도 환율과 공급망 등 시장 불확실성에 대응하기 위해 기업 대상 정보 제공과 컨설팅 지원을 지속 확대해 나갈 계획이다.
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