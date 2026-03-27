오늘이엔엠, 美 AT&T·에릭슨 '140억 달러 규모 오픈랜' 프로젝트 핵심 파트너 도약

국내 1위 안테나 제조 전문 코스닥 상장사 오늘이엔엠 오늘이엔엠 close 증권정보 192410 KOSDAQ 현재가 4,605 전일대비 595 등락률 +14.84% 거래량 1,830,363 전일가 4,010 2026.03.27 13:41 기준 관련기사 오늘이엔엠, 4월9일 IR 개최…5G 인프라·아이게이밍 전략 공개 오늘이엔엠, '환기종목' 전면 해제…5G 통신사업 29억 흑자 달성 오늘이엔엠 통신사업, 영업이익 29억 흑자 전환…글로벌 수출 호조로 매출 성장 전 종목 시세 보기 이 미국 최대 통신사 AT&T와 에릭슨이 추진하는 140억달러(약 21조원) 규모 오픈랜(Open RAN) 기반 네트워크 현대화 사업에서 핵심 파트너로 자리잡고 있다고 27일 밝혔다.

AT&T는 기존 통신망을 오픈랜 체계로 전환하기 위해 2023년 12월 에릭슨을 주력 공급사로 단독 선정했으며, 이에 따라 기존 노키아 장비 교체 작업이 진행 중이다. 오늘이엔엠의 북미 법인 '세타(Theta)'는 향후 2년간 이어질 이 교체 시장을 집중 공략해 스몰셀 안테나 분야에서 점유율 50% 이상을 확보, 실질적인 1차 공급사로 도약한다는 계획이다.

더불어 2027년부터 본격화될 에릭슨 장비 기반 네트워크 현대화 사업에서는 남캘리포니아와 텍사스 등 주요 지역을 중심으로 사실상 독점에 가까운 공급 지위 확보를 목표로 하고 있다. 특히 미국 내 '중국산 통신 장비 배제' 흐름은 이미 검증된 공급 실적을 보유한 오늘이엔엠에 유리하게 작용하고 있으며, AT&T가 발표한 2500억달러 규모 차세대 인프라 투자에 따른 수혜도 기대된다.

이 같은 성과의 배경에는 AT&T와의 긴밀한 협력 관계가 자리하고 있다. 오늘이엔엠은 AT&T 리포트 기준 지난해 4분기 스몰셀 안테나 공급 점유율 45%로 1위를 기록했으며, 연간 기준으로도 38% 점유율로 2위를 차지하며 핵심 벤더로서의 입지를 확고히 했다. 실제로 지난해 북미 매출의 71%가 AT&T를 통해 발생할 정도로 양사의 협력은 공고하다.

북미 시장에서의 입지는 실적 성장으로도 이어졌다. 오늘이엔엠은 지난해 연결 기준 매출 약 167억원을 기록해 전년 대비 28.2% 성장했다. 특히 북미 매출이 전년 대비 190% 이상 증가하며 외형 확대를 견인했고, 5G 통신장비 부문에서는 약 29억원의 영업이익을 달성했다.

회사는 프로젝트 대응력을 높이기 위해 AT&T의 지역별 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 선제적으로 제공하고 있으며, 현장 대응 강화를 위한 북미 인력 확충도 검토하고 있다.

오늘이엔엠 관계자는 "AT&T의 대규모 투자와 탈중국 기조라는 시장 환경 속에서 당사의 안테나 기술력이 경쟁력을 입증하고 있다"며 "북미 5G 시장에서의 성과를 바탕으로 향후 6G 및 위성통신 분야까지 사업을 확대해 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편 오늘이엔엠은 AT&T 외에도 버라이즌과 티모바일의 벤더 승인을 추진 중이며, 캐나다의 로저스와 벨 캐나다 등 주요 통신 프로젝트에도 참여하면서 북미 전역으로 고객 기반 확대를 이어가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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