인천시는 올해부터 아동 심리상담 초기상담료를 지원하는 '천원 i-첫 상담' 사업을 시범운영 중이라고 27일 밝혔다.

이 사업은 발달적 문제와 심리·정서적 어려움을 겪는 아동의 조기진단 진입장벽을 낮추기 위한 것으로, 18세 미만 아동과 동반 상담이 필요한 보호자를 대상으로 한다.

초기상담료 4만원 중 3만9000원을 시가 지원해 이용자는 1000원의 본인부담금으로 상담받을 수 있다. 상담은 인천시 아동복지종합센터 4곳(누리마루, 푸른마을, 솔샘누리, 남동구 아동복지종합센터)에서 진행되며, 총 100명을 대상으로 예산 소진시까지 운영된다.

기초생활수급자의 경우 기존과 동일하게 전액 지원돼 본인부담금이 없다.

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인천시 관계자는 "아동의 심리 문제를 조기에 발견하고, 보호자 상담을 병행해 부모-자녀 관계 개선과 양육 스트레스 완화를 지원하고자 한다"며 "올해 시범운영 성과를 분석해 내년부터 지원 대상과 사업 규모를 확대할지 검토할 계획"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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