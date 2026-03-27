인천시는 올해부터 아동 심리상담 초기상담료를 지원하는 '천원 i-첫 상담' 사업을 시범운영 중이라고 27일 밝혔다.


이 사업은 발달적 문제와 심리·정서적 어려움을 겪는 아동의 조기진단 진입장벽을 낮추기 위한 것으로, 18세 미만 아동과 동반 상담이 필요한 보호자를 대상으로 한다.

인천시청

인천시청

AD
원본보기 아이콘

초기상담료 4만원 중 3만9000원을 시가 지원해 이용자는 1000원의 본인부담금으로 상담받을 수 있다. 상담은 인천시 아동복지종합센터 4곳(누리마루, 푸른마을, 솔샘누리, 남동구 아동복지종합센터)에서 진행되며, 총 100명을 대상으로 예산 소진시까지 운영된다.


기초생활수급자의 경우 기존과 동일하게 전액 지원돼 본인부담금이 없다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…일본서 난리난 한국 커피 "이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…일본서 난리난 ...
AD

인천시 관계자는 "아동의 심리 문제를 조기에 발견하고, 보호자 상담을 병행해 부모-자녀 관계 개선과 양육 스트레스 완화를 지원하고자 한다"며 "올해 시범운영 성과를 분석해 내년부터 지원 대상과 사업 규모를 확대할지 검토할 계획"이라고 밝혔다.


박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈