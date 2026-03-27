경기도경제과학진흥원이 27일 수원 본원 3층 경기홀에서 '2026년 경기 SW미래채움 강사 위촉식 및 워크숍'을 개최했다.

이날 행사는 과학기술정보통신부와 경기도가 공동 추진하는 SW미래채움 사업의 일환으로, 도내 청소년에게 양질의 AI·SW 교육 기회를 제공하고 미래 산업을 이끌 디지털 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.

'AI 경기' 도정 방향에 맞춰 생성형 AI 활용 교육 체계를 고도화하기 위해 전문 강사 130여 명을 선발해 위촉식을 진행했다.

강사들은 교육 현장에서 직면할 수 있는 다양한 상황을 가정한 실습을 수행하며 문제 해결 능력을 높였고, 창의적인 교수법을 적용하는 방법을 익혔다.

경기도경제과학진흥원의 경기SW미래채움 강사 위촉식에 참석한 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도경제과학진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

경과원은 이번에 위촉된 강사를 중심으로 도내 청소년 약 3만 명을 대상으로 SW 및 AI활용 교육 프로그램을 운영할 계획이다. 특히 연천, 포천 등 정보 접근성이 낮은 경기 북부지역까지 교육 기회를 확대해 지역 간 디지털 격차 해소에 나선다.

단계별 교육 커리큘럼을 통해 수준별 학습을 지원하고, 수요 맞춤형 교육 콘텐츠도 지속적으로 발굴할 계획이다.

AD

유태일 경과원 기업성장부문 상임이사는 "인공지능은 미래 산업을 이끄는 핵심 기술을 넘어 필수 역량으로 자리 잡았다"며 "이번에 위촉된 강사들이 전문성과 창의성을 바탕으로 청소년에게 효과적인 교육을 제공할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>