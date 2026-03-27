삼성화재, 신인 설계사 대상 '찾아가는 금융소비자보호 교육' 실시

삼성화재는 신인 보험설계사를 대상으로 '찾아가는 금융소비자보호 교육'을 확대 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 교육은 금융소비자보호법 시행 이후 소비자 보호의 중요성이 더욱 강조되는 가운데 이를 영업 현장에 실질적으로 내재화하기 위해 마련됐다. 서울·충청·호남·부산 등 전국 8개 지역 소비자보호센터장이 각 지역단을 직접 방문해 경력 25개월 이하 신인 설계사를 대상으로 대면 교육을 진행한다. 특히 지난해 서울 및 수도권 중심으로 운영하던 교육을 올해는 전국 단위로 확대해 지방 권역까지 아우르며 범위를 넓힌 것이 특징이다.

교육의 주요 내용은 금융소비자보호법의 이해를 비롯해 대면설명의무, 부당권유행위 금지 등 보험상품 판매 시 반드시 준수해야 할 필수 이행사항과 위반 시 제재사항 등으로 구성된다. 또 실제 사례를 중심으로 교육을 구성해 설계사들이 현장에서 그 중요성을 직관적으로 인식할 수 있도록 했다.

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아울러 삼성화재는 지난 1월 신인 설계사뿐 아니라 기존 설계사를 대상으로 언제 어디서든 수강가능한 온라인 필수 강좌 개설했으며 이를 통해 2만여명 이상의 설계사가 소비자 보호 교육을 수료했다. 삼성화재 관계자는 "전국 단위의 대면 교육 확대를 통해 교육 사각지대를 해소하고 소비자 보호에 대한 현장 실행력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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