주민중심 촘촘한 돌봄체계 구축 기대

경남 창녕군은 26일 창녕군사회복지협의회(회장 하영철)와 '경남형 이웃돌봄' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 고령화 및 1인 가구 증가 등으로 돌봄 수요가 확대됨에 따라, 지역 내 돌봄 자원을 연계하고 주민 중심의 촘촘한 돌봄체계를 구축하기 위해 마련됐다.

경남형 이웃돌봄 업무협약 체결. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 군은 통합돌봄사업 총괄 운영 및 대상자 발굴·연계, 행정적 지원을 담당하며, 협의회는 돌봄활동가 관리 및 기능·소양교육, 지역 내 돌봄 네트워크 구축 등 이웃돌봄 서비스를 수행하게 된다.

경남형 이웃돌봄 사업은 지역 주민이 중심이 되어 일상생활 지원, 정서적 지지, 안부 확인 등 다양한 돌봄서비스를 제공하는 사업으로, 마을 중심의 지속가능한 마을돌봄 인프라 구축을 목표로 한다.

군 관계자는 "이번 협약을 통해 지역 내 돌봄 공백을 해소하고, 군민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 민간기관과 협력해 통합돌봄 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

AD

군는 향후 사업을 확대 추진하여 지역사회 중심의 맞춤형 돌봄서비스를 지속적으로 발굴·지원할 계획이다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>