주민중심 촘촘한 돌봄체계 구축 기대

경남 창녕군은 26일 창녕군사회복지협의회(회장 하영철)와 '경남형 이웃돌봄' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.


이번 협약은 고령화 및 1인 가구 증가 등으로 돌봄 수요가 확대됨에 따라, 지역 내 돌봄 자원을 연계하고 주민 중심의 촘촘한 돌봄체계를 구축하기 위해 마련됐다.

경남형 이웃돌봄 업무협약 체결. 창녕군 제공

경남형 이웃돌봄 업무협약 체결. 창녕군 제공

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협약에 따라 군은 통합돌봄사업 총괄 운영 및 대상자 발굴·연계, 행정적 지원을 담당하며, 협의회는 돌봄활동가 관리 및 기능·소양교육, 지역 내 돌봄 네트워크 구축 등 이웃돌봄 서비스를 수행하게 된다.


경남형 이웃돌봄 사업은 지역 주민이 중심이 되어 일상생활 지원, 정서적 지지, 안부 확인 등 다양한 돌봄서비스를 제공하는 사업으로, 마을 중심의 지속가능한 마을돌봄 인프라 구축을 목표로 한다.

군 관계자는 "이번 협약을 통해 지역 내 돌봄 공백을 해소하고, 군민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 민간기관과 협력해 통합돌봄 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

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군는 향후 사업을 확대 추진하여 지역사회 중심의 맞춤형 돌봄서비스를 지속적으로 발굴·지원할 계획이다.


영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
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