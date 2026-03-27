계명대학교(총장 신일희)가 2026학년도 1학기 개강과 함께 재학생들의 취업 역량 강화와 지역민을 위한 인문학적 소양 함양을 위한 다채로운 프로그램을 선보이며 활기찬 캠퍼스 분위기를 조성하고 있다.

계명대는 지난 24일부터 26일까지 성서캠퍼스 취업지원센터 일대에서 취업주간 행사 '봄하면 재맞고(재학생 맞춤형 고용서비스)'를 개최했다.

계명대는 지난 24일부터 26일까지 사흘간 취업주간 '봄하면 재맞고'를 열어 청년고용정책을 집중적으로 안내했다. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 정부의 주요 청년고용정책을 집중 안내하고, 저학년부터 졸업생에 이르기까지 체계적인 진로 설계를 돕기 위해 마련됐다.



현장에는 대구서부고용복지플러스센터, 국민건강보험공단 등 유관기관과 엘앤에프, 화신 등 유망 민간기업이 참여해 정책 상담과 채용 정보를 통합 제공했다.

약 1300여 명의 학생이 몰린 가운데, 송현주(사회복지학과 3학년) 학생은 "막연했던 취업 준비 방향을 구체적으로 설정하고 나에게 맞는 지원 제도를 알게 된 유익한 시간이었다"고 소감을 전했다.

앞서 23일에는 바우어관에서 '기술인재 취업·채용 박람회'도 열렸다.

삼보모터스, 경창산업 등 12개 우수 기업이 참여한 이번 박람회는 학생의 희망 직무를 기업과 연결하는 '사전 매칭형'으로 운영돼 100여 건의 실질적인 채용 상담 성과를 거뒀다.

김응호 기업지원센터장은 "단순 상담을 넘어 실제 채용으로 이어지는 밀도 있는 교류의 장을 지속적으로 확대할 것"이라고 밝혔다.

한편, 계명대 실크로드연구원은 지역 사회를 위한 인문학 교육의 일환으로 '제8기 실크로드 문명아카데미' 수강생을 모집한다.

'실크로드의 르네상스들'을 주제로 한 이번 강좌는 오는 31일부터 6월 9일까지 격주 화요일마다 계명대 행소박물관에서 무료로 진행된다.

김중순 실크로드연구원장은 "실크로드를 문명 교류의 장으로 조망하며 시민들이 깊이 있는 통찰을 얻길 기대한다"고 말했다.

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아카데미 신청은 이메일을 통해 선착순으로 접수 가능하다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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