주담대 5개월 연속 상승…2년3개월 만에 '4.3%' 위로

한은 '2026년 2월 금융기관 가중평균금리'

주담대 전월 대비 0.03%P 올라

시장금리 상승 여파…수신·기업대출 금리도 상승

은행이 취급하는 주택담보대출(주담대) 금리가 5개월째 상승세를 나타내며 2년3개월 만에 4.3% 위로 올라섰다. 지표금리인 은행채 등 시장금리가 오른 영향이다.

한국은행이 27일 발표한 '2026년 2월 금융기관 가중평균 금리'에 따르면 지난달 예금은행의 주담대 금리(신규취급액 기준)는 전월 대비 0.03%포인트 오른 연 4.32%로 집계됐다. 2023년 11월(4.48%) 이후 최고치다.

지난해 1월 4.27%까지 오른 주담대 금리는 이후 등락과 보합세를 이어가다 지난해 10월(3.98%)부터 5개월 연속 오름세를 유지하고 있다.

이혜영 한은 경제통계1국 금융통계팀장은 "지표금리인 은행채 5년물 금리가 2월 중 0.15%포인트 상승한 영향"이라며 "다만 상대적으로 금리 수준이 높은 고정금리 주담대 취급 비중이 감소하면서 상승 폭은 제한됐다"고 설명했다.

고정형 주담대 금리는 4.30%로 전월 대비 0.04%포인트 올랐지만, 변동형 금리는 4.38%로 0.02%포인트 하락했다. 고정형 금리의 평균값이 변동형보다 낮은 것은 상대적으로 금리가 낮은 정책모기지 상품이 대부분 고정형으로 분류된 영향이다.

일반신용대출은 연 5.53%로 전월 대비 0.02%포인트 하락했다. 지표금리인 은행채 단기물 금리가 올랐으나, 일부 은행들이 중저신용자 대출 비중을 줄인 영향이다. 전세자금대출은 연 4.06%로 전월 수준을 유지했다.

이들을 포함하는 가계대출은 연 4.45%로 전월 대비 0.05%포인트 하락해 5개월 만에 하락 전환했다.

가계대출 내 고정금리 비중은 43.1%로, 전월 대비 3.9%포인트 하락했다. 주담대 내 고정금리 비중은 71.1%로 같은 기간 4.5%포인트 줄었다. 2021년 7월(63%) 이후 가장 낮은 수준이다.

이 팀장은 "변동형 지표금리로 활용되는 코픽스 금리가 하락하면서 상대적으로 금리 수준이 낮은 변동금리의 취급이 늘었다"며 "3월까지는 코픽스 금리가 떨어질 것으로 예상돼 이달에도 흐름이 유지될 가능성이 크다"고 말했다.

기업대출은 연 4.2%로 전월 대비 0.05%포인트 올랐다. 대기업 대상 금리는 연 4.13%, 중소기업은 4.28%로 단기 시장금리가 오르면서 각각 0.04%포인트, 0.07%포인트 상승했다.

저축성수신금리는 전월 대비 0.05%포인트 오른 연 2.83%로 집계됐다. 세부 항목별로는 순수저축성예금 금리가 정기예금을 중심으로 0.03%포인트 상승해 2.80%를 기록했다. 시장형금융상품 금리는 금융채를 중심으로 연 0.15%포인트 올라 2.97%로 집계됐다.

예대금리차(신규취급액 기준)는 1.43%포인트로 전월 대비 0.03%포인트 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.26%포인트로 0.02%포인트 확대됐다.

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비은행 금융기관의 1년 만기 정기예(탁)금 기준 수신금리는 모두 상승했다. 새마을금고와 신협이 0.1%포인트 올랐고 저축은행 0.05%포인트, 상호금융 0.02%포인트가 상승했다. 대출금리(일반대출 기준)는 신협(-0.01%포인트)을 제외하고 모두 상승했다. 저축은행이 0.14%포인트 올랐고, 상호금융과 새마을금고는 각각 0.03%포인트, 0.05%포인트 상승했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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