예산 75% 확대·사업 통합…경쟁률 12대1 '흥행'

정부가 공공연구성과의 사업화를 확대하기 위해 관련 예산을 대폭 늘리고 신규 사업을 본격 추진한다. 연구실 기술의 시장 진출을 가속화하기 위한 지원 체계도 개편됐다.

과학기술정보통신부 산하 과학기술사업화진흥원은 공공연구성과 사업화·창업 지원 예산을 전년 대비 약 75% 확대하고, 현장 수요 중심의 통합 지원 체계를 마련했다고 27일 밝혔다.

차세대 유망 Seed 기술실용화 사업 수행체계. 과학기술사업화진흥원 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 관련 예산은 2025년 531억9500만원에서 2026년 930억5200만원으로 늘었다.

진흥원은 기존 5개로 나뉘어 운영되던 사업을 '공공연구성과 사업화·창업 지원사업'으로 통합하고, 연구성과의 조기 사업화를 지원하기 위한 신규 사업도 함께 추진한다.

새롭게 도입된 사업은 '국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진지원'과 '공공연구성과 실증 시범사업'이다. 실험실 단계 기술의 실증과 사업화를 연계해 시장 진입까지 이어지도록 지원하는 것이 핵심이다.

특히 대학연구소와 스타트업이 공동으로 연구개발(R&D)을 수행하는 개방형 혁신 모델도 강화된다. 이를 통해 기술 혁신과 사업화, 인력 양성을 동시에 추진할 계획이다.

현장 반응도 뜨겁다. 진흥원이 지난 2월부터 신규 과제를 모집한 결과 평균 경쟁률은 12.2대1을 기록했다.

세부적으로는 대학연구소·스타트업 공동혁신 R&D 지원이 18.5대1로 가장 높았고, 국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진지원 12.3대1, 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙 10.3대1, 공공연구성과 실증 시범사업 8.4대1 등 전반적으로 높은 경쟁률을 보였다.

"연구실 기술, 시장으로"…사업화 지원 체계 전면 개편

이번 사업 개편은 연구실에 머물던 기술을 실제 산업으로 연결하는 데 초점이 맞춰졌다. 기초연구 단계에서부터 기술 고도화, 실증, 사업화까지 전주기를 지원해 기술이전과 창업으로 이어지도록 한다는 것이다.

차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙 사업은 연구자가 주도해 기초 연구성과를 빠르게 기술 고도화하고 기업 활용 단계까지 끌어올리는 것이 특징이다. 또 실증 시범사업은 실험실 기술을 실제 환경에서 검증해 사업화 가능성을 높이는 데 중점을 둔다.

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김병국 과학기술사업화진흥원 원장은 "높은 경쟁률은 연구자와 기업들이 공공기술의 시장 진출을 얼마나 절실히 원하고 있는지를 보여준다"며 "연구성과가 빠르게 산업으로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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