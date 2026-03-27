일반인 대상으로 로봇 수요·수용성 데이터 확보

(재)경북테크노파크(경북TP)가 저출생 위기 극복과 가족 친화 문화 확산을 위해 개최되는 '2026 패밀리 페스타/에서 'AI 돌봄로봇 체험관'을 운영한다고 밝혔다.


이번 행사는 28일부터 29일까지 양일간 경산 실내체육관 및 온마루광장에서 개최된다.

경북TP 전경

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현장에는 다양한 기업이 참여해 전시·체험 부스를 운영한다.

정책홍보부터 어린이 직업체험, 웨딩 서비스까지 온 가족이 즐길 수 있는 폭넓은 주제의 부스가 마련될 예정이다.


경북TP와 ㈜모션어드바이저는 ▲독서로봇 ▲코딩로봇 ▲바둑로봇 등 다양한 AI 돌봄 로봇 체험을 통해 로봇 활용 가능성을 확인하고자 한다.

이를 통해 돌봄로봇 서비스에 대한 사용자들의 수요와 기술 수용성 데이터를 확보해 향후 로봇 산업 정책 수립에 활용할 예정이다.

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하인성 경북TP 원장은 "이번 전시를 통해 AI 돌봄로봇 기술을 시민들이 직접 체험하고 가족 돌봄 환경에서의 활용 가능성을 확인하는 기회가 될 것"이라며, "앞으로도 로봇 기반 돌봄 서비스 확산 및 관련 산업 활성화를 위해 다양한 실증 사업을 추진하겠다"고 말했다.


영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
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