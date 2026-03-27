퍼스트키퍼스㈜ 월성사업소, '2026 안전실천 결의대회' 개최
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무재해 사업장 조성위해 전 직원 의지 다져
한국수력원자력 자회사인 퍼스트키퍼스㈜ 월성사업소는 지난 26일 근로자의 안전의식 제고와 산업재해 예방을 위한 '2026년 월성사업소
안전실천 결의대회'를 실시했다고 밝혔다.
이번 결의대회는 안전을 모든 업무의 최우선 가치로 두고, 전 직원이 기본과 원칙에 입각한 안전실천 의지를 함께 다지기 위해 마련됐다.
퍼스트키퍼스㈜ 월성사업소 소장과 각 팀(반)의 현장대리인, 근로자들이 안전모를 착용하고 안전구호를 제창하고 있다. 퍼스트키퍼스 월성사업소 제공
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행사는 각 팀(반)의 현장대리인이 전면에 나와 현수막을 들고 대표로 참여했으며, 근로자들은 교육 전 자리에서 안전모를 착용한 상태로 안전구호를 함께 제창하며 산업재해 예방과 무재해 사업장 조성 의지를 다졌다.
결의대회 이후에는 안전교육이 이어졌으며, 참석자들은 현장 사례를 바탕으로 안전수칙 준수와 예방 중심 안전관리의 중요성을 다시금 공유했다.
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퍼스트키퍼스㈜ 월성사업소 관계자는 "안전은 모든 업무에 우선하는 기본 가치"라며 "앞으로도 지속적인 교육과 실천 중심의 안전활동을 통해 산업재해 예방과 안전문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
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