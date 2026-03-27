일산대교 통행료 지원 등록시스템 구축 완료 본격 운영 돌입

매월 1~10일 신청 가능…지원 대상·시간 단계적 확대 검토 예정

김병수 시장 "출퇴근 교통비 부담 완화 기대…체감도 높은 교통 지원 지속"

김포시(시장 김병수)가 오는 4월 1일 오전 9시부터 평일 출퇴근시간 일산대교 통행료를 지원한다. 현재 경기도가 일산대교 통행료를 절반 지원하고 있는 만큼, 김포시가 4월 1일부터 통행료 지원에 나서면 김포시민은 사실상 일산대교를 출퇴근시간에 무료로 이용하는 유일한 지자체의 시민으로 혜택을 누리게 된다.

김병수 김포시장. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 '일산대교 통행료 지원 등록시스템' 구축을 완료했다고 27일 밝혔다. 해당 시스템은 일산대교 이용 후 통행료를 지원받을 수 있는 온라인 등록·신청 플랫폼으로, 이용자는 회원가입 및 차량정보 등록 후 하이패스 이용내역을 기준으로 지원금을 신청할 수 있다.

통행료 지원 신청은 매월 1일부터 10일까지 가능하며, 심사를 거쳐 매월 말일 지급된다. 예를 들어 4월 1일부터 10일까지는 3월 이용분에 대해 신청하면 된다. 월별 신청이 원칙이나 부득이한 경우 다음 달 이후 신청기간 (예: 5월 1~10일, 6월 1~10일 등)에 일괄 신청도 가능하다. 다만, 연도 이월은 불가하다.

지원 대상은 김포시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량으로, 평일 출퇴근 시간대(오전 6시~9시, 오후 5시~8시)에 일산대교를 이용한 경우에 한해 기본 통행료(정상요금) 기준 50%를 사후 지급한다. 다만, 단체·법인 소유 차량이나 사용본거지가 김포시가 아닌 차량은 지원 대상에서 제외된다.

신청을 위해서는 한국도로공사 고속도로 통행료 홈페이지에 하이패스 카드를 등록한 뒤, 김포시 통행료 지원 등록시스템에서 회원가입 및 이용내역을 등록하면 된다.

일산대교 전경. 김포시 제공 원본보기 아이콘

김포시는 이번 사업을 통해 시민의 교통비 부담 완화와 출퇴근 교통 편의 증진을 기대하고 있으며, 향후 정부 및 경기도 정책 방향과 사업 운영 성과 등을 종합적으로 고려해 지원 대상과 시간대 확대를 단계적으로 검토할 계획이다.

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김병수 김포시장은 "통행료 지원을 통해 시민들의 출퇴근 교통비 부담이 실질적으로 완화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 체감도가 높은 교통 지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 각오를 밝혔다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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