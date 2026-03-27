한국한의약진흥원, '조제한약 품질 모니터링' 전액 무상 지원
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
4월 3일까지 접수…탕약·환약 이어 연조엑스까지 대상 확대
한국한의약진흥원은 전국 원외탕전실을 대상으로 '조제한약 품질 모니터링 사업' 참여기관을 모집한다.
조제한약의 품질 안전성 확보와 위생적인 조제 환경 조성을 위해 추진 중인 이 사업은 보건복지부 지원으로 2019년부터 운영되고 있다.
2026년 조제한약 모니터링 참여기관 모집 포스터 일부.
AD
지난해에는 33개 탕전실이 참여해 총 529건의 모니터링이 진행됐다.
올해는 기존 탕약과 환약에 더해 연조엑스(농축액)까지 모니터링 대상을 확대한다.
검사는 한국한의약진흥원 품질인증센터에서 수행하며, 잔류농약, 중금속, 곰팡이독소, 미생물 한도 등 주요 안전성 항목을 정밀 분석한다.
참여기관은 전액 무료로 모니터링을 받을 수 있다.
모니터링 후에는 결과보고서와 참여증서가 제공되며 안전관리 컨설팅도 지원한다.
신청 기간은 25일부터 4월 3일까지이며, 신청 방법과 선정 기준 등 자세한 사항은 한국한의약진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…일본서 난리난 ...
AD
한국한의약진흥원 품질인증센터 안병관 센터장은 "지속적인 품질 모니터링을 통해 조제한약의 안전성을 확보하고, 현장 관리 역량을 높여 국민이 안심하고 복용할 수 있는 환경을 조성하겠다"라고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>