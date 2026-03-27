영남대학교 음악학부 이미연 교수가 한국피아노지도자학회(Korea Piano Pedagogy Association·KPPA) 초대 회장에 취임했다고 27일 밝혔다. 임기는 올해 3월 21일부터 2027년 3월 20일까지 1년간이다.

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이미연 교수는 영남대학교 예술대학 음악학부 피아노 전공 교수로서, 2018년부터 '피아노위크' 예술감독을 맡아왔으며, 현재 대구경북을 중심으로 활동하는 청년 피아니스트 단체인 '앙상블 딥스'의 예술감독으로 활동중이다.

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한편, 한국피아노지도자학회는 지난 21일 대구생활문화센터에서 창립총회를 열고 공식 출범했다. 피아노 교육 현장의 목소리를 연구에 반영하고, 지도자 간 긴밀한 교류를 통해 올바른 교육 방향을 제시하기 위해 구성됐다. 향후 정기 세미나와 교류 프로그램 등을 통해 지도자들이 함께 성장하는 교육 문화를 확산해 나갈 계획이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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