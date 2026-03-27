"전체 기업 80%, 정보보호 중요성 인식…국민 8.5%는 침해사고 경험"

과기정통부, '2025년 정보보호 실태조사' 발표

국내 기업의 80% 이상이 정보보호에 대해 중요하다는 인식을 가지고 있다는 조사 결과가 나왔다. 일반 국민 가운데 8.5%는 정보 침해사고 경험이 있다고 응답했지만, 피해 사실을 신고한 비율은 40% 수준에 그쳤다.

과학기술정보통신부는 정보보호산업협회와 함께 이 같은 내용을 담은 '2025년 정보보호 실태조사' 결과를 발표했다고 27일 밝혔다. 이번 조사는 2024년 국민과 기업의 정보보호 인식과 침해사고 예방·대응 현황 등이 담겼다.

먼저 전체 기업의 80.6%가 정보보호에 대해 '중요하다(중요한 편 + 매우 중요)'고 인식한다고 답했다. 정보보호 업무 관련 주요 애로사항으로 '정보보호 예산 확보'(49.1%)가 가장 높게 나타났고, '정보보호 시스템 및 체계 운용 관리'(45.7%), '필요한 정보보호 제품 및 서비스 탐색'(42.6%)이 그 뒤를 이었다.

다만 정보보호가 중요하다는 인식에 비해 정보보호 정책을 갖췄거나 교육을 실시하는 비율은 낮게 나타났다. 전체 기업의 52.6%가 정보보호 정책 또는 규정집을 보유하고 있는 것으로 나타났고, 정보보호 교육을 실시하고 있는 기업은 전체 32.7%로 조사됐다. 특히 교육 실시율은 중소기업에서 상대적으로 낮게 나타났다.

정보보호 업무를 수행하는 기업(79.9%) 중 '정보보호 조직을 보유하고 있다'고 응답한 비율은 35.3%로 나타났다. 조직 유형을 살펴보면 겸임조직 비율이 기업 규모와 관계없이 높게 나타났으며, 전담조직은 기업 규모가 클수록 높은 비중을 보였다.

전체 기업 중 54.8%가 정보보호 예산을 사용하고 있는 것으로 나타났다. 예산 사용 분야로는 '정보보호 제품 및 솔루션의 유지·보수'(78.0%), '업무 시설의 CCTV 등 영상감시장비 설치 또는 증설(유지·보수 포함)'(57.4%), '정보보호 제품 및 솔루션의 구입'(28.6%) 순으로 조사됐다. 정보보호 예산을 사용하지 않는 이유로는 '현재 사업 영역이 정보보호와 무관함'(37.0%), '필요한 정보보호 관련 활동이 무엇인지 모름'(33.4%), '침해사고 완벽 방어 미보장'(32.7%) 등이 제시됐다.

전체 기업 중 침해사고 경험이 있다고 응답한 비율은 0.2%, 침해 여부를 인지하지 못했다는 응답은 7.5%로 조사되었다. 이는 기업의 침해사고 인지와 탐지 역량이 충분하지 않으며, 사전 탐지 체계와 대응 역량을 강화해야 할 필요성이 있다는 게 과기정통부의 설명이다.

침해사고를 경험한 기업(0.2%) 중 관련 기관 또는 수사기관에 신고했다고 응답한 비율은 31.4%로 조사됐다. 기업 규모별로는 250명 이상(43.6%)에서 신고율이 가장 높게 나타났으며, 10~49명(32.9%), 50~249명(22.3%) 순으로 나타났다.

일반 국민의 정보보호 인식 및 침해사고 조사에서는 침해사고에 대한 우려와 개인적 관련성 인식, 정보보호에 대한 관심도가 높은 수준으로 나타났다.

정보보호 관련 이슈에 대해 관심 있다는 응답이 65.3%, 침해사고에 대해 '우려한다(우려하는 편이다 + 매우 우려한다)'는 응답이 72.5%로 조사됐다. 침해사고 소식이 자신과 '관련 있다(관련 있는 편이다 + 매우 관련 있다)'는 인식도 59.2%로 나타났다.

침해사고 경험이 있다고 응답한 비율은 8.5%로 조사됐다. 경험한 침해사고 유형으로는 '개인용 모바일 기기 해킹(44.7%)'이 가장 많았고, '개인용 컴퓨터 해킹(34.9%,)', '개인용 전자기기에 대한 불법적 접근으로 인한 데이터 외부 유출(28.0%)' 순으로 나타났다.

다만 정보 침해사고 발생 후 관련 기관에 피해를 신고한 경우는 많지 않았다. '관련 기관에 피해 사실을 신고했다'고 응답한 비율이 41.2%로 나타났는데, 침해사고를 신고하지 않는 주요 이유로는 '피해가 심각하지 않았기 때문에'(59.7%)가 꼽혔다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "정보보호 실태조사는 개인 및 기업의 정보보호 인식과 현황, 침해 경험 및 대응 활동 등을 종합적으로 측정하는 조사"라면서 "고도화되는 사이버 위협에 효과적으로 대응하기 위해 정부는 정보보호 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 이번 조사는 네트워크를 보유한 종사자 수 10인 이상 기업 5500곳과 만 12∼69세 인터넷 이용자 3000명을 대상으로 진행됐다. 자세한 조사 결과는 과기정통부와 한국정보보호산업협회 자료실에서 확인할 수 있다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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