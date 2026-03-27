목포 정책배심원 27일 토론 직후 공동 입장 발표 예정

“단일화 필요성 공감대…현재 마지막 조율 단계”

성사 땐 5인 본경선 3강 구도 재편 가능성

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 본경선을 앞두고 강기정·신정훈 후보가 27일 단일화 여부를 놓고 최종 담판에 나선다.

27일 아시아경제 취재와 지역 정치권에 따르면 두 후보는 이날 오후 2시부터 4시까지 전남 목포시 수산물유통센터 대강당에서 열리는 민주당 서부권 정책배심원 토론회 종료 직후 단일화를 둘러싼 쟁점에 대해 최종 담판을 진행한 뒤 공동 입장을 발표할 예정이다. 정확한 시간과 장소는 추후 공지될 계획이다.

강기정 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보(오른쪽)와 신정훈 후보(왼쪽)가 23일 천주교 광주대교구 방문 일정을 마친 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. AD 원본보기 아이콘

양측은 그동안 실무진을 중심으로 단일화 협의를 이어왔으며 이날 회동에서 막판 입장을 정리할 것으로 전해졌다. 한 캠프 관계자는 "단일화 필요성에 대한 공감대는 형성돼 있고 현재 마지막 조율 단계에 있다"고 말했다.

단일화가 합의될 경우 이르면 29일, 늦어도 이달 안에는 단일 후보 발표가 이뤄질 가능성이 제기된다.

두 후보가 단일화 관련 공개 행보를 보인 것은 지난 23일 천주교 광주대교구청에서 옥현진 대주교를 공동 예방한 이후 나흘 만이다.

강기정 후보와 신정훈 후보는 82학번 동기로 각각 전남대와 고려대에서 학생운동을 이끌었다.

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정치권에서는 이번 단일화 추진이 권리당원 투표 50%와 일반 여론조사 50%가 반영되는 국민참여경선 구조 속에서 결선 진출 가능성을 높이기 위한 전략으로 보고 있다. 단일화가 성사될 경우 5인 구도의 본경선이 3강 체제로 재편될 가능성도 거론된다.

25일 광주 서구 KBC광주방송 공개홀에서 더불어민주당 전남광주특별시장 경선 방송토론회가 열렸다. 왼쪽부터(기호순) 김영록, 강기정, 주철현, 신정훈, 민형배 경선후보가 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 김영록 후보와 이병훈 전 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장은 캠프 통합에 합의했고, 민형배 후보도 주철현 후보와 전남 동부권 정책연대를 위한 공동 행보에 나선 상태다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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