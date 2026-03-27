

시민 자발 참여 확산…경선 앞두고 '실행력 리더십' 요구 분출



더불어민주당 임달희 공주시장 예비후보가 지지자와 사진촬영하고 있다./임달희 예비후보측 AD 원본보기 아이콘

충남 공주 지역에서 시민 200여 명이 더불어민주당 공주시장 예비후보 임달희 지지를 공식화하면서, 경선을 앞둔 민심이 요동치고 있다.

온라인을 중심으로 자발적 참여가 빠르게 확산되며 '변화 요구'가 분명한 흐름으로 드러나는 양상이다.

27일 임달희 예비후보측에 따르면 이번 지지선언은 특정 조직이 아닌 일반 시민들의 자발적 참여로 이뤄졌으며, 짧은 기간 온라인을 통해 참여가 확산되며, 지역 내 여론의 결집 조짐을 보이고 있다.

임 예비후보 지지 시민들은 "공주는 지금 변화의 갈림길에 서 있다"며 "시민의 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 실행력 있는 리더십이 필요하다"고 입을 모았다.

이어 "반드시 당선되길 바란다", "위기의 공주에 활력을 불어넣어 달라", "시민이 원하는 진정한 일꾼" 등 응원의 메시지도 잇따랐다. 단순 지지 표현을 넘어 지역 변화에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

특히 참여자들이 지인들에게 동참을 권유하는 방식으로 확산되면서, 지지 흐름은 더욱 커질 가능성이 있을 것으로 전망된다.

임 예비후보 측은 "시민 한 분 한 분의 지지와 응원이 공주 변화를 만드는 힘"이라며 "보내주신 기대를 무겁게 받아들이고 시민의 삶을 지키는 책임 있는 시장으로 보답하겠다"고 밝혔다.

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이어 "이번 지지선언은 시작에 불과하다"며 "더 많은 시민과 함께하는 변화의 흐름을 만들기 위해 현장에서 낮은 자세로 시민을 만나겠다"고 강조했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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