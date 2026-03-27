이국종 사칭 채널, 딥페이크 영상 확산

검증 안 된 의학 정보…부작용 우려

이국종 국군대전병원장의 이름을 내건 유튜브 채널이 단기간에 수만 명의 구독자를 모으며 빠르게 확산하고 있지만 실제 이국종 원장과 무관한 '사칭 채널'이며 잘못된 건강 정보까지 전하고 있어 논란이 되고 있다.

이국종 국군대전병원장을 사칭한 유튜브 채널. 유튜브 AD 원본보기 아이콘

27일 중앙일보에 따르면 유튜브 채널 '이국종 교수의 조언'은 개설 일주일 만에 구독자 4만명을 넘기며 인기를 끌고 있다. 채널은 이 원장의 얼굴을 전면에 내세워 "올바른 의학 지식과 현실적인 건강 관리 방법을 전달한다"고 소개하며 각종 건강 정보를 담은 영상을 게시해왔다.

특히 지난 22일 올라온 '심장마비가 혼자 있을 때 오면, 이 10초를 모르면 죽습니다' 영상은 조회수 68만회를 넘기며 큰 관심을 받았다. 영상에는 심장마비 전조 증상 대응법으로 강한 기침을 반복하거나 가슴을 두드리고 특정 혈자리를 자극하라는 등의 내용이 담겼다.

그러나 의료계에서는 해당 내용이 사실과 다르다고 지적한다. 심근경색 등 응급 상황에서는 즉각적인 병원 이송이 가장 중요하며, 영상에서 제시된 방법들은 의학적으로 검증되지 않았다는 설명이다.

그런데도 해당 영상에는 수만건의 '좋아요'와 수천개의 댓글이 달리며 온라인상에서 빠르게 퍼지고 있다. 잘못된 건강 정보가 권위 있는 인물의 이름을 앞세워 확산한 셈이다.

문제는 이 채널이 실제 이 원장과 무관하다는 점이다. 인기를 끈 영상 또한 인공지능(AI) 딥페이크로 제작된 것으로 파악됐다. 국방부는 해당 계정이 이국종 원장을 사칭한 것으로 보고 개인정보 침해 신고 등 관련 조치를 진행 중인 것으로 전해졌다.

이처럼 AI로 제작된 영상이 빠르게 확산하면서 검증되지 않은 의학 정보가 사실처럼 퍼지고, 이를 무분별하게 따라 할 경우 부작용으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

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국방부 관계자는 중앙일보에 "개인정보 침해 신고 등 조치를 했다"며 "이 채널 및 유사 계정을 통한 요구는 모두 사칭에 해당하니 각별한 주의를 당부드린다"고 밝혔다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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