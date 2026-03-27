환매 요청 증가 전망…"악순환 초래" 경고

사모대출(Private Credit) 업계 전반에서 환매 요청이 빗발치며 46억달러(약 6조9221억원) 이상의 자금이 인출 제한에 묶여있는 상태로 나타났다. 향후 몇주 내 더 많은 자산운용사가 인출 제한 조치를 도입하면서 이 금액은 더 늘어날 전망이다.

26일(현지시간) 블룸버그 통신과 로버트 A. 스탠저 앤 컴퍼니의 자료에 따르면 투자자들은 이번 분기 들어 지금까지 12개 이상의 펀드에서 약 130억달러를 인출하려고 시도했다.

월가 표지판. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그가 추적하는 사모대출펀드 가운데 이번 분기 환매 결과를 발표한 펀드들의 순자산은 총 1330억달러에 달한다. 이들 펀드 자산의 약 10%에 달하는 환매 요청이 있었던 것으로, 3개월 전보다 거의 두 배로 늘었다. 그러나 해당 상품들은 분기당 순자산의 5%까지만 인출할 수 있어, 투자자들이 회수한 자금은 약 3분의 2에 그쳤다.

사모대출 펀드는 최근 5년 새 급속도로 성장하며 월가에서 '황금알을 낳는 거위'로 여겨졌다. 업계는 최근 수년간 개인 투자자 유치를 확대해왔고, 소액 투자자를 대상으로 하는 신규 상품이 급증했다. 그러나 인공지능(AI) 발전이 소프트웨어 업체들의 수익성을 흔들며 관련 기업의 대출 부실이 가시화될 것이란 우려로 사모대출 펀드 전반에서 투자자들의 환매 요청이 쇄도하고 있다.

이에 최근 아폴로 글로벌 매니지먼트와 아레스 매니지먼트가 환매 비율을 순자산의 5%로 제한했고, 이보다 앞서 블랙록과 모건스탠리도 환매 비율을 제한했다. 시장에서는 블루아울캐피털을 주시하고 있다. 향후 투자자들이 블루아울에서 얼마나 많은 자금을 환매하려 할지와 블루아울의 대처가 업계 압력의 가늠자가 될 전망이다. 블루아울은 지난달 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구적으로 중단하겠다고 밝혀 월가의 우려를 샀다.

투자자가 한꺼번에 현금화에 나서면 유동성 문제가 불거질 수 있다. 이에 많은 상품은 분기마다 순자산의 5~7%까지만 인출을 허용한다. 한도를 초과한 개인 투자자의 환매 요청은 일반적으로 비율에 따라 배분된다. 일부만 지급되고 나머지는 다음 분기로 이월되는 식이다. 일부 사례에서는 투자자들이 환매 요청 금액의 절반에도 미치지 못하는 금액만 돌려받은 것으로 나타났다. 이 경우 다음 분기에 다시 환매를 신청해야 하는데, 전액을 돌려받을 수 있다는 보장도 없다.

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코빈 캐피털 파트너스의 존 코크 신용 부문 부최고투자책임자는 "시장에서는 향후 몇 분기 동안 환매 요청이 계속 증가할 것으로 보고 있다"며 "환경이 안정적일 때는 유동성이 풍부하고 신규 자금 유입으로 환매를 충당할 수 있지만, 스트레스가 감지되는 시기에는 자금 유입이 거의 멈추면서 유동성을 요구하는 고객이 공급하는 고객보다 훨씬 많아진다"고 설명했다. 이어 그는 환매 제한이 신규 투자자 유치를 어렵게 만들고, 자금 유출 관리까지 어렵게 하는 악순환을 초래할 수 있다고 경고했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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