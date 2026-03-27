이철우 경북도지사 예비후보 선거사무소는 삼성라이온즈의 상징인 '양신' 양준혁과 민속씨름의 살아있는 전설 '천하장사' 이태현 용인대학교 교수를 각각 후보 직속 특별보좌역으로 위촉했다고 27일 밝혔다.

먼저 해양수산정책특별보좌역으로 위촉된 양준혁 특보는 삼성라이온즈 시절 타격왕 4회, 골든글러브 8회 수상 등 한국 야구 역사에 불멸의 기록을 남긴 인물이다. 은퇴 후에도 양준혁 야구재단을 통해 사회공헌 활동을 이어온 그는 현재 포항 구룡포에서 대규모 양식장을 직접 운영하며 지역 해양수산 현장의 목소리를 대변해왔다. 양준혁 특보는 현장에서 쌓은 실무 경험을 바탕으로 경북 동해안의 해양수산 현대화와 고부가가치 산업화 전략을 자문할 예정이다.

문화관광정책특별보좌역을 맡은 이태현 특보는 경북 김천 출신으로, 민속씨름 사상 최다승과 천하장사 3회 달성 등 모래판을 호령했던 우리 시대 최고의 스포츠 스타다. 현재 용인대학교 교수로서 후학 양성에 힘쓰고 있는 그는 고향 경북의 풍부한 문화 자산에 스포츠와 관광을 결합한 새로운 도약을 준비한다. 특히 이 특보는 씨름이라는 소재를 세계화하기 위해 미군 등 외국인들을 대상으로 씨름을 알렸던 경험을 살려 경북의 전통문화를 세계적인 관광 콘텐츠로 브랜드화하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이날 위촉된 양준혁 특보는 "선수 시절 1루까지 전력 질주했던 '위풍당당'한 정신으로, 이제는 경북 해양수산의 발전을 위해 이철우 후보와 함께 전력 질주하겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 이태현 특보 또한 "김천의 아들이자 체육인으로서, 경북이 가진 문화와 스포츠의 잠재력을 깨워 대한민국을 넘어 세계적인 문화 관광 도시로 거듭날 수 있도록 힘을 보태겠다"고 소감을 전했다.

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이철우 경북도지사 예비후보는 "각 분야에서 세계 최고의 기량을 보여준 두 분의 합류는 '팀 이철우'에 천군만마와 같다"며 "양준혁 특보의 현장 감각과 이태현 특보의 전문성을 도정에 적극적으로 반영해 , 해양수산과 문화관광이 경북의 미래 먹거리가 되는 '경북 시대'를 반드시 열겠다"고 강조했다.

이번 스포츠 스타들의 합류는 단순한 유명인 지지를 넘어, 지역에 뿌리를 둔 전문가들이 직접 정책 수립에 참여한다는 점에서 '팀 이철우'의 정책 스펙트럼을 한층 넓혔다는 평가를 받고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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