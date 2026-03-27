KB국민카드, '두산베어스 KB카드' 프로모션

홈경기 티켓·굿즈, 홈구장 내 식음료 할인

KB국민카드는 2026 프로야구 개막을 맞아 두산베어스 팬을 위한 '두산베어스 KB카드' 프로모션을 실시한다고 27일 밝혔다.

행사는 신규 및 행사 기간 직전 6개월 안에 KB국민 신용카드 이용 실적 없는 고객을 대상으로 다음 달 30일까지 진행된다.

행사 대상 고객이 카드를 발급받고 응모 후 10만원 이상 이용하면 추첨을 통해 총 100명에게 두산베어스 한정판 굿즈를 제공한다.

경품은 ▲우승 반지 레플리카(18명) ▲어센틱 홈 사인 유니폼(5명) ▲어센틱 홈 사인 모자(5명) ▲사인볼(20명) ▲어센틱 홈 유니폼(52명)이다.

행사 기간 내 해당 카드 이용 금액이 10만원 이상인 경우 5만원 캐시백을 제공한다.

두산베어스 KB카드는 야구 관람과 일상 소비 영역에서 다양한 할인 혜택을 제공한다. 홈경기 티켓 및 굿즈 50% 할인, 홈구장 내 식음료(F&B) 20% 할인 혜택을 제공한다. 티빙, 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 30% 할인과 편의점 및 배달앱 5% 할인 등도 해준다.

카드는 두산베어스 마스코트, 엠블럼, 헤리티지 카드 디자인 3종으로 출시돼 고객이 원하는 디자인을 선택해 발급받을 수 있다. 연회비는 실물 카드 1만5000원, 모바일 단독 카드 9000원이다.

KB국민카드 관계자는 "2026 KBO 시즌 개막을 맞아 두산베어스 팬들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

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이벤트 참여 및 카드 신청은 KB페이 애플리케이션 또는 홈페이지에서 가능하다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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