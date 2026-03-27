4월 1일부터 여행매니저 대상 정기 건강검진 지원

국외여행 인솔자 명칭 ‘여행매니저’로 새롭게 정의, 여행 전문가로서의 자리 매김

대한민국 대표 여행 기업 한진관광이 여행 인솔 인력의 역량을 강화하고, 파트너와의 상생을 위한 복지 시스템을 강화하며 서비스 품질 혁신에 나선다.

한진관광은 기존에 업계에서 투어리더로 불리던 인솔자들의 명칭을 '여행매니저'로 변경한다고 밝혔다. 이번 명칭 변경은 단순한 호칭의 변화를 넘어, 상품 사전 교육 및 현장 점검 프로세스 강화 등을 통해 여행매니저의 능력을 상향 평준화하고 고객에게 한층 더 품격 있는 여행 경험을 제공하겠다는 의지가 담겨 있다.

특히 한진관광은 여행매니저의 건강이 곧 고객 서비스의 질과 직결된다는 판단하에, 정기 건강검진 지원 프로그램을 도입한다. 오는 4월 1일부터 시행되는 이 프로그램은 2026년 업무위탁 계약을 체결한 여행매니저를 대상으로 하며 매년 정기적으로 실시될 예정이다.

검진 기관으로는 서울 중구 소공로에 위치한 서울중앙메디컬센터(SCMC)가 선정되었다. 여행매니저들은 전문 의료기관을 통해 체계적인 검진을 받게 되며, 이를 통해 여행매니저들이 최상의 컨디션으로 해외여행 인솔 업무에 전념할 수 있도록 지원한다.

또한 한진관광은 데이터 기반의 관리 체계를 도입하여 크루즈, 하이킹 등 여행 지역별 특성에 최적화된 여행매니저 매칭 시스템을 운영한다. 우수한 역량을 갖춘 정예 인력을 확보하고 파트너십을 강화함으로써 대외적인 서비스 신뢰도를 공고히 하겠다는 전략이다.

한진관광 관계자는 "여행매니저는 한진관광의 핵심 자산이자 현장에서 고객의 만족을 책임지는 가장 중요한 파트너"라며, "이번 명칭 변경과 건강검진 지원은 전문가에 대한 예우를 강화하고 서비스 품질을 고도화하기 위한 정교한 노력의 일환"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 여행매니저들이 최상의 자부심을 바탕으로 업무에 몰입할 수 있도록, 현장 중심의 복지 체계와 인프라를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

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한편, 한진관광은 업계 최고 수준의 역량을 갖춘 베테랑 여행매니저(투어리더)인력을 다수 보유하여 고품격 여행 서비스의 명성을 이어가고 있으며, 이번 복지 강화와 명칭 변경을 통해 고객들에게도 더욱 차별화된 여행의 질을 선사할 계획이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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