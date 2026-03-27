정부 AI 정책 기조에 맞춤 지역 특화 AI 전략 점검

범정부 재난 안전 인공지능 전환 계획 반영 건의

경기 연천군은 지난 25일 군청 상황실에서 '대한민국 인공지능 행동계획 대응 현안 회의를 개최하고 정부의 AI G3 도약 비전에 발맞춘 연천형 AI 실증사업 추진 전략을 집중 점검했다고 27일 밝혔다.

연천군이 지난 25일 군청 상황실에서 '대한민국 인공지능 행동계획 대응 현안 회의를 개최하고 잇다. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의는 지난 2월 국가인공지능전략위원회에서 발표한 '대한민국 인공지능 행동계획'의 99개 실행 과제를 군정 핵심 사업과 연계하기 위해 마련되었다.

특히 연천군이 한컴인스페이스와 협력하여 추진하는 '위성 SAR 데이터 및 AI 예측 기반 지반침하 선제 대응 플랫폼'을 국가 재난 안전 시스템의 표준 모델로 발전시키는 방안이 심도 있게 논의되었다.

연천군과 한컴인스페이스가 공동 추진하는 재난 안전 플랫폼은 기존 IoT 센서 방식 대비 비용을 약 89% 절감할 수 있으며(연천군 244개 시설물, 지형 대상), mm단위의 미세한 지반 변위를 감지해 붕괴 전조를 자동 분류하는 AI-PSPM 엔진을 핵심 기술로 한다.

해당 플랫폼은 접경지역으로서 드론 비행이 제한되는 등 기존 인력(지상 장비) 중심의 사전 예찰이 어려운 지리적 한계를 극복하기 위한 전략으로 대한민국 인공지능 행동계획 내 정책 권고사항 '실시간 재난 탐지와 예측이 가능한 지능형 안전관리 시스템 전환'과 완벽히 부합하며, 연천군 과학 행정의 출발점이 될 예정이다.

연천군 관계자는 "대한민국 인공지능 행동계획은 연천군이 AI 선도 도시로 도약할 수 있는 중요한 이정표가 될 것"이라며, "단순한 아이디어를 넘어 지난 1년간 세밀하게 준비해 온 만큼, 8개월 내 시스템 구축을 완료하여 올해 여름철 집중호우 등 실전 재난 현장에 즉시 적용될 수 있도록 최선을 다해 추진할 것"이라 밝혔다.

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한편 연천군은 27일 경기도와 경제과학진흥원이 주관하는 '2026년 경기도 AI 챌린지' 최종평가에 참가해 본 사업의 당위성과 기대효과를 적극 피력했다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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