화성시, '돌봄통합지원법' 시행 맞춰

'화성형 통합돌봄' 가동…14개 핵심 신규 사업 착수

인구 107만 위상에 걸맞은 ‘촘촘한 돌봄망’ 구축

정명근 시장 "지속 가능한 돌봄 생태계 구축하겠다"

경기 화성특례시(시장 정명근)가 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(약칭: 돌봄통합지원법)'이 본격 시행되는 27일에 맞춰 화성시만의 독자적인 돌봄 모델인 '화성형 통합돌봄' 체계를 본격적으로 가동하며 대한민국 돌봄의 새로운 표준을 제시하고 나섰다.

지난 2월 열린 화성시 바로이웃 통합돌봄 돌봄매니저 발대식에서 돌봄매니저들이 위촉장을 받고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성특례시는 돌봄통합지원법 시행에 대비해 올해 초부터 조직을 전면 개편하고 민·관 협력 거버넌스를 공고히 구축해 왔으며, 보건의료, 주거, 일상 돌봄을 아우르는 14개 핵심 신규 사업을 통해 시민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보내는 '지역사회 계속 거주(AIP)'를 실현한다는 방침이다.

화성특례시는 2026년 3월 현재 인구 107만명을 돌파하며 특례시로서의 위상을 굳건히 하고 있다. 특히 최근 5년간 노인 인구가 약 38% 급증하는 등 돌봄 수요가 폭증함에 따라, 시는 인력과 시설을 선제적으로 확충하는 정책적 재설계를 단행했다.

시는 동부권의 신도시 맞벌이 가구와 서부권의 농어촌 고령화 지역 등 권역별 특성에 맞춘 지역 맞춤형 서비스 모델을 개발해 돌봄 자원의 불균형을 해소하는 데 집중하고 있다.

27일 돌봄통합지원법 시행과 함께 현장에 즉시 투입되는 14개 신규 사업은 보건·의료, 건강관리, 장기 요양, 일상 돌봄, 주거 등 시민의 삶과 밀접한 분야를 빈틈없이 포괄한다.

우선 보건·의료 및 건강관리 분야에서는 ▲거동 불편자 맞춤형 방문 진료하는 '우리동네 방문돌봄주치의' ▲한의사 가정방문을 통해 건강 상태 점검 및 건강관리를 지원하는 '방문한방돌봄' ▲거동 불편 노인 의료·재활을 지원하는 '재택의료센터 지원' ▲퇴원 후 안정적 사회복귀를 돕는 '퇴원 환자 연계 지원' ▲전문가의 안전한 복약 관리를 지원하는 '방문약물관리' ▲만성통증 완화를 위한 특화 교육인 '통증완화 케어교육'이 추진된다.

요양 및 일상 돌봄 분야는 ▲간호와 요양의 통합 서비스를 제공하는 '간호요양 원스톱패키지' ▲화성시민 맞춤형 일상 지원인 '화성형 일상돌봄' ▲집으로 찾아가는 복지 서비스를 연계하는 '통합재가서비스' ▲AI 기반 24시간 스마트 돌봄을 실시하는 'AI 디지털돌봄' ▲전문가의 체계적 돌봄 설계를 돕는 'AIP 코디네이터'가 담당한다.

주거 지원 분야로는 ▲주거 위기자 단기 거처 및 보살핌을 제공하는 '주거안심회복주택' ▲주거와 돌봄 결합형 안심 거처를 제공하는 '케어안심주택' ▲돌봄 편의 위한 집수리를 지원하는 '주거환경개선 지원'을 통해 안정적인 거주 기반을 마련한다.

정명근 화성특례시장이 지난 2월 열린 '화성시 바로이웃 통합돌봄 돌봄매니저 발대식'에 참석하고 있는 모습. 화성시 제공 원본보기 아이콘

화성특례시, 2월 돌봄복지국·통합돌봄과 신설해 만반의 준비 갖춰

한편, 화성특례시는 지난 2월 '돌봄복지국'과 '통합돌봄과'를 신설해 행정 추진력을 확보했다.

또한, 데이터 기반의 '통합돌봄 상황판'을 통해 대상자 현황과 서비스 제공 실적을 실시간으로 모니터링하며, 144개 제공기관 및 500여 명의 돌봄 매니저와 함께 강력한 민관 협력 거버넌스를 가동한다.

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정명근 화성특례시장은 "오늘부터 시행되는 돌봄통합지원법은 시민 누구나 함께 누리는 돌봄 안전망을 완성하는 첫걸음"이라며, "준비된 14개 핵심 신규 사업을 내실 있게 운영해 전국에서 가장 모범적인 '지속 가능한 돌봄 생태계'를 화성에서 실현하겠다"고 강조했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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