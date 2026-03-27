당근, 커뮤니티 확장 속 성장세…매출 43%↑

2025년 연간 실적 발표

당근이 매출과 영업이익이 전년 대비 모두 증가하며 성장세를 이어갔다.

당근은 2025년 연결 기준 매출이 전년 대비 43% 증가한 2707억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 영업이익은 146억원, 당기순이익은 230억원이다.

별도 기준으로는 매출 2690억원, 영업이익 671억원을 기록해 각각 전년 대비 42%, 78% 증가했다.

당근에 따르면 중고거래를 비롯해 커뮤니티, 비즈니스, 알바 등 다양한 서비스 영역에서 이용이 확대되며 이용자들의 일상적인 방문과 체류가 늘었다.

2025년 한 해 중고거래 연결 건수는 1억9000만건을 기록했고, 당근알바 지원 횟수는 5000만회를 돌파했다. 2025년 말 기준 누적 모임 수는 전년 대비 63%, 모임 가입자 수는 125% 증가했다. 동네 사장님들의 로컬 마케팅 채널인 비즈프로필의 누적 생성 수 역시 약 265만 개로 32% 늘었다.

당근은 이 같은 흐름이 광고 사업의 성장으로 이어졌다고 분석했다. 2025년 광고주 수는 전년 대비 37%, 집행 광고 수는 29% 증가했다. 구인, 부동산, 중고차 등 생활형 수요를 연결하는 광고와 지역 기반 정보 탐색형 상품 광고 이용 확대도 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 봤다.

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황도연 당근 대표는 "앞으로도 당근은 이용자 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 동네 안의 의미 있는 연결을 지속해서 만들어가며 지역 곳곳에 숨은 가치를 더 많이 발견할 수 있는 서비스로 발전해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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